Hiszpanie rozpływają się nad Marcusem Rashfordem! Robert Lewandowski? Bez komentarza

Marcus Rashford show! Anglik z fenomenalnym występem w Lidze Mistrzów

Robert Lewandowski został pierwszy raz w sezonie 2025/2026 wytypowany przez Hansiego Flicka do podstawowego składu. Warto zaznaczyć, że w pierwszych dwóch spotkaniach Polak zmagał się z kontuzją, a w kolejnych był wprowadzany tylko na fragmenty w samej końcówce.

Pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem, ale worek z bramki rozwiązał w drugiej połowie Rashford. Anglik najpierw pokonał bramkarza gospodarzy strzałem głową, a chwile później popisał się potężnym uderzeniem zza pola karnego! Stadiony świata! Tuż przed końcem Newcastle zdołała złapać kontakt za sprawą Anthony'ego Gordona, jednak to Barcelona ostatecznie mogła się cieszyć ze zwycięstwa.

Dublet Marcusa Rashforda zapewnił zwycięstwo Barcelonie! Bezbarwny występ Roberta Lewandowskiego

Hiszpańskie media doceniły występ Rashforda. Dziennik "AS" w takich słowach skomentował dublet Anglika.

- Pierwsza wielka noc angielskiego skrzydłowego, który po przerwie 'wykończył' Newcastle dubletem wspaniałych bramek. Gordon zmniejszył rozmiary porażki w doliczonym czasie gry - napisał hiszpański dziennik.

- Jak dobrze, że przyszedłeś, Rashford (nowy nabytek klub, dołączył w letnim oknie transferowym - przyp. red.)! Wspaniały dublet Anglika przeciwko 'Srokom' (przydomek Newcastle - przyp. red.), które zmarnowały swoje szanse w pierwszej połowie - napisano w "Marca".

Barcelona już 21 września rozegra kolejny mecz. Rywalem ekipy Flicka będzie Getafe. Początek spotkania zaplanowano na 21:00.