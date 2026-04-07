We wtorek 7 kwietnia Telewizja Polska pokaże na żywo hitowy mecz 1/4 finału Ligi Mistrzów.

To spotkanie będzie można oglądać w TVP 1 i TVP Sport.

Sprawdź, jaki dzisiaj mecz Ligi Mistrzów w TVP i o której godzinie transmisja!

Przed nami już ćwierćfinały Ligi Mistrzów. Na placu boju o prestiżowy Puchar Europy zostało już tylko osiem drużyn, w tym FC Barcelona z Robertem Lewandowskim w składzie. Poniżej zestaw par i terminarz pierwszych meczów w 1/4 finału Ligi Mistrzów

1/4 finału Ligi Mistrzów: Terminarz i zestaw par

Real Madryt - Bayern Monachium, wtorek godz. 21

Sporting Lizbona - Arsenal Londyn, wtorek godz. 21

FC Barcelona - Atletico Madryt, środa godz. 21

PSG - Liverpool, środa godz. 21

Wtorkowy mecz Realu Madryt z Bayernem Monachium i dzień później broniącego trofeum Paris Saint-Germain z Liverpoolem to szlagiery 1/4 finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Barcelona podejmie w środę Atletico Madryt, z którym grała już cztery razy w obecnym sezonie i odniosła trzy zwycięstwa.

„Królewscy”, rekordziści pod względem triumfów w najważniejszych klubowych rozgrywkach w Europie (15), przystąpią do konfrontacji z rozpędzonym Bayernem w niezbyt dobrych nastrojach. W sobotę niespodziewanie ulegli w Primera Division na wyjeździe broniącej się przed spadkiem Mallorce 1:2. W efekcie tracą w tabeli już siedem punktów do Barcelony.

- Ta porażka to moja wina. Powiedziałem zawodnikom, że od teraz powinni zacząć już myśleć tylko o meczu z Bayernem. Muszą dać z siebie wszystko w Lidze Mistrzów, w rozgrywkach, które są absolutnie kluczowe – przyznał tuż po spotkaniu na Majorce trener Realu Alvaro Arbeloa.

Tymczasem Bayern pewnie zmierza po obronę mistrzostwa Niemiec, mając dziewięć punktów przewagi nad Borussią Dortmund. W ostatnim meczu z Freiburgiem (3:2) nie grał kontuzjowany Harry Kane, ale jest szansa, że angielski napastnik wyleczy się na starcie w Madrycie.

Jak przypomniano na stronie UEFA, żadne inne drużyny nie spotkały się w rozgrywkach UEFA tak często jak Real i Bayern. To już 28 meczów – wszystkie w Pucharze Europy/Lidze Mistrzów. Hiszpański klub ma nieco lepszy bilans - odniósł 13 zwycięstw, Bayern był górą 11 razy, a czterokrotnie padł remis.

Real - Bayern NA ŻYWO w TVP 1 i TVP Sport

Mecz Real Madryt - Bayern Monachium będzie można obejrzeć na żywo na TVP 1 i TVP Sport. Komentować go będą Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski. Pozostałe trzy ćwierćfinały Ligi Mistrzów - Sporting - Arsenal, FC Barcelona - Atletico i PSG - Liverpool - będzie można obejrzeć na kanałach premium Canal+.

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 35 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Następne pytanie

