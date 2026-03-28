20-letnia piłkarka zginęła w tragicznym wypadku. Jej auto wbiło się w ciężarówkę

20-letnia austriacka piłkarka Alexandra Wimmer zginęła w tragicznym wypadku drogowym.

Jej samochód zderzył się czołowo z ciężarówką w tunelu Mona-Lisa w Linzu.

Przyczyna wypadku jest nieznana. Jak kluby sportowe i społeczność reagują na tę tragiczną stratę?

Do tragicznego wypadku doszło w tunelu Mona-Lisa w Linzu. Tunel ten stanowi część obwodnicy Ebelsberg i jest ważnym elementem komunikacji po wschodniej stronie miasta. Jak informuje portal salzburg24.at, z nieustalonych na razie przyczyn samochód zawodniczki zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z ciężarówką. Siła uderzenia była tak duża, że auto przewróciło się i zatrzymało na boku. Piłkarki nie udało się uratować. Alexandra Wimmer zmarła na miejscu wypadku.

„Mimo że strażacy wydobyli kobietę z wraku przy użyciu ciężkiego sprzętu, nie udało się jej uratować. Pomimo natychmiastowej reanimacji Alexandra Wimmer zmarła na miejscu w wyniku odniesionych obrażeń” — czytamy na salzburg24.at

W samochodzie wraz z Alexandrą Wimmer podróżowała jeszcze jedna osoba - 15-letnia pasażerka odniosła obrażenia i została przewieziona do szpitala. 56-letni kierowca ciężarówki wyszedł z wypadku bez szwanku.

„Wczoraj przed południem dotarła do nas tragiczna wiadomość, że nasza zawodniczka Alexandra Wimmer zginęła w wypadku samochodowym. Brakuje nam słów i jesteśmy głęboko wstrząśnięci. Byłaś zdecydowanie za młoda i miałaś przed sobą jeszcze tak wiele. Twoje śmiech, Twoja energia i wspomnienia, którymi mogliśmy się z Tobą dzielić, pozostaną z nami na zawsze. Nie byłaś tylko koleżanką z drużyny, ale także bardzo ważną częścią naszego klubu.Trudno wyrazić słowami, jak bardzo będzie nam Ciebie brakować. Nasze myśli są w tych ciężkich chwilach z Twoją rodziną i wszystkimi bliskimi. Spoczywaj w pokoju, Alex Na zawsze w naszych sercach” — napisano w pożegnalnym wpisie Union Kleinmünchen.

Śmierć 20-letniej Alexandry Wimmer wywołała ogromne poruszenie również w jej rodzinnych stronach.

„Jako pasjonatka sportu i wspaniały człowiek Alex na zawsze pozostanie w naszej pamięci” - przekazał SC Raika Golling, klub, w którym Wimmer w wieku 7 lat rozpoczęła swoją przygodę z piłką nożną.

