Real Madryt i Bayern Monachium zmierzą się w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, co zapowiada starcie gigantów europejskiej piłki.

Pojedynek snajperów: Kylian Mbappe z Realu i Harry Kane z Bayernu, obaj w znakomitej formie strzeleckiej, poprowadzą swoje drużyny.

Kto wyjdzie zwycięsko z tej bitwy gigantów i przybliży się do finału?

Kylian Mbappe zmierza po koronę króla strzelców

Ostatnio gwiazdor Realu także miał problemy zdrowotne przez które musiał pauzować. Jednak to już ma za sobą. Jego strzeleckie dokonania w tym sezonie są imponujące. Mbappe jest najlepszym strzelcem ligi hiszpańskiej. Jego bilans to 23 gole i nic dziwnego, że pewnym krokiem zmierza po koronę strzelców. W Lidze Mistrzów także zachwyca, bo na koncie ma 13 bramek. Dorobek reprezentanta Francji to 38 goli w 36 występach w barwach wicemistrza Hiszpanii.

Harry Kane w pogoni za rekordem Roberta Lewandowskiego

Fenomenalny sezon rozgrywa także Harry Kane. Trzeba przyznać, że jego osiągnięcia w Bayernie są jeszcze bardziej okazałe. W Bundeslidze strzelił 31 goli. Wszyscy zastanawiają się, czy pobije w tej edycji rekord Roberta Lewandowskiego, który w sezonie 2020/21 zaliczył 41 trafień. W Lidze Mistrzów angielski snajper dorzucił dziesięć bramek. Jego bilans ze wszystkich rozgrywek wygląda rewelacyjnie: 48 goli w 40 meczach.

Jednak podczas zgrupowania kadry Anglii doznał urazu kostki. Z tego powodu opuścił ligowy mecz z Freiburgiem. Był oszczędzany właśnie po to, aby być gotowym na szlagier z Realem. Fizjoterapeuci mistrza Niemiec pracowali nad tym, aby postawić go na nogi.

Bayern Monachium poradzi sobie z Realem Madyt?

W poprzedniej rundzie Real rzucił na kolana Manchester City, z którym wygrał dwa razy. Jednak przed starciem z Bayernem zaliczył wpadkę w LaLiga, przegrywając z Mallorcą. W ten sposób coraz bardziej oddala się od mistrzostwa Hiszpanii, bo strata do prowadzącej Barcelony wynosi siedem punktów. Z kolei Bayern pewnym krokiem pędzi po kolejne mistrzostwo. Kto będzie górą w starciu dwóch potęg?

