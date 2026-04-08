W środę 8 kwietnia dwa kolejne hitowe mecze w ćwierćfinałach Ligi Mistrzów.

Mecze dzisiaj w Lidze Mistrzów to FC Barcelona - Atletico i PSG - Liverpool.

Za nami dwa pierwsze ćwierćfinały Ligi Mistrzów. Real Madryt przegrał u siebie z Bayernem Monachium 1:2, natomiast Arsenal Londyn wygrał w Lizbonie ze Sportingiem 1:0 Przed nami dwa kolejne hitowe mecze, które zostaną rozegrane w środę 8 kwietnia. Na placu boju o prestiżowy Puchar Europy zostało już tylko osiem drużyn, w tym FC Barcelona z Robertem Lewandowskim w składzie. Barca zagra właśnie dzisiaj. Poniżej zestaw par i terminarz pierwszych meczów w 1/4 finału Ligi Mistrzów

1/4 finału Ligi Mistrzów: Terminarz i zestaw par

Real Madryt - Bayern Monachium (wynik 1:2), wtorek godz. 21

Sporting Lizbona - Arsenal Londyn (wynik 0:1), wtorek godz. 21

FC Barcelona - Atletico Madryt, środa godz. 21

PSG - Liverpool, środa godz. 21

Mecze dzisiaj w Lidze Mistrzów to ćwierćfinały FC Barcelona - Atletico Madryt i PSG - Liverpool. Uwaga polskich kibiców koncentrować się będzie głównie na tym pierwszym meczu, w którym na kolejne gole zapoluje Robert Lewandowski. "Lewy", który już od poprzedniej rundy jest najstarszym strzelcem gola w fazie pucharowej piłkarskiej Ligi Mistrzów, w środowym meczu ćwierćfinałowym z Atletico może poprawić ten rekord na 37 lat i 230 dni. 18 marca polski napastnik Barcelony dwukrotnie trafił do bramki Newcastle United (7:2), więc - według UEFA - został najstarszym strzelcem w fazie pucharowej Champions League w wieku 37 lat i 209 dni.

Robert Lewandowski trzy tygodnie temu zdystansował Walijczyka Ryana Giggsa, który w barwach Manchesteru United uzyskał bramkę w półfinale przeciwko Schalke 04 Gelsenkirchen w kwietniu 2011 roku, gdy miał 37 lat i 148 dni.

Gorący romans Kyliana Mbappé i hiszpańskiej aktorki kwitnie! Piłkarz oszalał na punkcie Ester Exposito!

Czy TVP pokaże dzisiaj mecz Ligi Mistrzów? (środa 8 kwietnia 2026)

Wczorajszy mecz Real Madryt - Bayern Monachium można było obejrzeć na żywo na TVP 1 i TVP Sport. Niestety, pozostałe trzy ćwierćfinały Ligi Mistrzów będzie można obejrzeć na kanałach premium Canal+. Mecz FC Barcelona - Atletico Madryt pokaże Canal+ Extra 1, a spotkanie PSG - Liverpool będzie można obejrzeć na Canal+ Extra 2.

Polska – Szwecja. Jan Tomaszewski grzmi po porażce