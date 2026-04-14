We wtorek 14 kwietnia dwa hitowe rewanżowe mecze w ćwierćfinałach Ligi Mistrzów.

Mecze dzisiaj w Lidze Mistrzów to Atletico - FC Barcelona i Liverpool - PSG.

Sprawdź, czy TVP pokaże dzisiaj mecz Ligi Mistrzów.

Przed nami rewanżowe mecze w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Szykują się wielkie piłkarskie emocje. Przed ćwierćfinałowymi rewanżami Ligi Mistrzów bliżej awansu są Paris Saint-Germain, Atletico Madryt, Bayern Monachium i Arsenal Londyn, czyli zwycięzcy pierwszych meczów. Najtrudniejsze zadanie czeka Barcelonę, która w ubiegłym tygodniu uległa u siebie piłkarzom ze stolicy Hiszpanii 0:2.

1/4 finału Ligi Mistrzów: Terminarz i zestaw par

Atletico Madryt - FC Barcelona (pierwszy mecz 0:2), wtorek godz. 21

Liverpool - PSG (pierwszy mecz 0:2), wtorek godz. 21

Bayern Monachium - Real Madryt (pierwszy mecz 2:1), środa godz. 21

Arsenal Londyn - Sporting Lizbona (pierwszy mecz 1:0), środa godz. 21

FC Barcelona prowadzi zdecydowanie w tabeli hiszpańskiej ekstraklasy, a nad czwartym Atletico ma aż 22 punkty przewagi. „Duma Katalonii” wygrała oba mecze ligowe z tym rywalem (3:1 i 2:1), ale w rozgrywkach pucharowych ma ogromne problemy z zespołem trenera Diego Simeone. Najpierw nie sprostała mu w półfinale Pucharu Hiszpanii (0:4, 3:0), a teraz, po porażce na własnym stadionie, jest bliska odpadnięcia w 1/4 finału Ligi Mistrzów.

Duży wpływ na wydarzenia na Camp Nou w ubiegłą środę miała czerwona kartka Pau Cubarsiego w końcówce pierwszej połowy. Chwilę potem Argentyńczyk Julian Alvarez zdobył efektowną bramkę z rzutu wolnego. W przerwie trener Hansi Flick zdjął z boiska Lewandowskiego, a w 70. minucie wynik na 2:0 ustalił Norweg Aleksander Sorloth.

Katalończycy wierzą, że są w stanie wyeliminować ekipę z Madrytu. - Trudno będzie to odwrócić, ale jeżeli komuś ma się to udać, to właśnie nam - zauważył obrońca Barcelony Ronald Araujo.

We wtorkowy wieczór dojdzie również do szlagierowej konfrontacji Liverpoolu z broniącym trofeum Paris Saint-Germain. Na swoim stadionie mistrzowie Francji zwyciężyli 2:0 i są faworytami przed rewanżem na Anfield. - Mieliśmy okazje na więcej goli w pierwszym meczu i powinniśmy je strzelić. Musimy być skoncentrowani, atmosfera na Anfield będzie niesamowita - podkreślił zdobywca jednej z bramek w Paryżu Chwicza Kwaracchelia.

Czy TVP pokaże dzisiaj mecz Ligi Mistrzów? (wtorek 14 kwietnia 2026)

Mecze dzisiaj w Lidze Mistrzów zapowiadają się bardzo ciekawie, ale niestety, oba będzie można obejrzeć tylko na kanałach premium Canal+. Mecz Atletico Madryt - FC Barcelona pokaże Canal+ Extra 1, a spotkanie Liverpool - PSG będzie można obejrzeć na Canal+ Extra 2. TVP 1 i TVP Sport pokaże środowy mecz Bayern Monachium - Real Madryt.

