Jan Bednarek mógł tylko patrzeć. Tragiczny błąd piłkarza Porto, to będzie hit sezonu

W wyjściowym składzie FC Porto pojawił się Jan Bednarek (90 minut na ławce spędził Jakub Kiwior, Oskar Pietuszewski nie został zgłoszony do rozgrywek).

Gospodarze zaczęli mecz bardzo dobrze i już w 10. minucie prowadzili 1:0 po bramce Brazylijczyka Williama Gomesa.

Po chwili doszło jednak do totalnej katastrofy w defensywie "Smoków". W 13. minucie, podczas spokojnego rozgrywania piłki na własnej połowie, 20-letni obrońca Martim Fernandes zdecydował się na podanie w kierunku bramkarza Diogo Costy.

Co tam się wydarzyło! 🤯Mamy już 1⃣:1⃣ w meczu FC Porto 🆚 Nottingham!

Jak widać na załączonym wideo: podanie było tak niedokładnie, że Costa nie zdołał jej opanować. Piłka spokojnie wtoczyła się do bramki obok bezradnego golkipera. Zarówno kibice, jak i zawodnicy Porto nie mogli uwierzyć w to, co właśnie zobaczyli.

Rewanż już 16 kwietnia na City Ground w Nottingham.

Wyniki pierwszych meczów ćwierćfinałowych Ligi Europy:

Czwartek, 9 kwietnia

SC Freiburg - Celta Vigo 3:0 (2:0)

FC Porto - Nottingham Forest 1:1 (1:1)

FC Bologna - Aston Villa 1:3 (0:1)

środa, 8 kwietnia

Sporting Braga - Betis Sewilla 1:1 (1:0)

Wyniki pierwszych meczów ćwierćfinałowych Ligi Konferencji:

Czwartek, 9 kwietnia: