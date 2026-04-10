Jan Bednarek mógł tylko patrzeć. Tragiczny błąd piłkarza Porto, to będzie hit sezonu

Michał Skiba
2026-04-10 9:01

Po pierwszych ćwierćfinałach Ligi Europy i Ligi Konferencji większość dwumeczów można uznać za rozstrzygniętych już po pierwszych 90 minutach. Nie w przypadku rywalizacji FC Porto z Nottingham Forest. W czwartkowy wieczór "Smoki" zremisowali 1:1 z Anglikami w pierwszym meczu ćwierćfinału Ligi Europy. Już w pierwszej połowie wydarzyła się prawdziwa kuriozalna sytuacja – obrońca Porto strzelił spektakularnego samobója.

Martim Fernandes & Jan Bednarek



Autor: AP Photo/Luis Vieira & Art Service/Super Express/ Associated Press

W wyjściowym składzie FC Porto pojawił się Jan Bednarek (90 minut na ławce spędził Jakub Kiwior, Oskar Pietuszewski nie został zgłoszony do rozgrywek).

Gospodarze zaczęli mecz bardzo dobrze i już w 10. minucie prowadzili 1:0 po bramce Brazylijczyka Williama Gomesa.

Po chwili doszło jednak do totalnej katastrofy w defensywie "Smoków". W 13. minucie, podczas spokojnego rozgrywania piłki na własnej połowie, 20-letni obrońca Martim Fernandes zdecydował się na podanie w kierunku bramkarza Diogo Costy.

Jak widać na załączonym wideo: podanie było tak niedokładnie, że Costa nie zdołał jej opanować. Piłka spokojnie wtoczyła się do bramki obok bezradnego golkipera. Zarówno kibice, jak i zawodnicy Porto nie mogli uwierzyć w to, co właśnie zobaczyli.

Rewanż już 16 kwietnia na City Ground w Nottingham.

Wyniki pierwszych meczów ćwierćfinałowych Ligi Europy:

  • Czwartek, 9 kwietnia
  • SC Freiburg - Celta Vigo 3:0 (2:0)
  • FC Porto - Nottingham Forest 1:1 (1:1)
  • FC Bologna - Aston Villa 1:3 (0:1)
  • środa, 8 kwietnia
  • Sporting Braga - Betis Sewilla 1:1 (1:0)

Wyniki pierwszych meczów ćwierćfinałowych Ligi Konferencji:

Czwartek, 9 kwietnia:

  • Szachtar Donieck - AZ Alkmaar 3:0 (0:0)
  • Crystal Palace - Fiorentina 3:0 (2:0)
  • Rayo Vallecano - AEK Ateny 3:0 (2:0)
  • FSV Mainz – RC Strasbourg 2:0 (2:0)
