Jaki mecz Ligi Mistrzów w TVP dzisiaj? Czy Telewizja Polska pokazuje dziś Ligę Mistrzów?

Mateusz Sobiecki
2025-09-30 10:28

Liga Mistrzów wraca do TVP! Po porozumieniu z CANAL+ Telewizja Polska będzie pokazywać jeden mecz w kolejce – nie zawsze w środę, jak dawniej. Już dziś, we wtorek 30 września, na antenie TVP 1 kibice zobaczą pierwsze spotkanie. Jaki mecz Ligi Mistrzów będzie transmitowany w TVP?

Autor: zrzut ekranu/ Archiwum prywatne Liga Mistrzów
  • TVP i CANAL+ doszli do porozumienia w sprawie transmisji meczów Ligi Mistrzów
  • Sublicencja pozyskana przez TVP daje prawo pokazywania meczu drugiego wyboru we wtorek lub środę
  • Jaki mecz Ligi Mistrzów transmitowany będzie dzisiaj, 30 września?

TVP wykupiło sublicencję na Ligę Mistrzów

Ostatnio gruchnęła znakomita wiadomość dla fanów futbolu w Polsce. Liga Mistrzów po krótkiej przerwie wraca do Telewizji Polskiej. TVP wykupiła sublicencję na transmitowanie jednego meczu w kolejce, ale nie będzie to tradycyjny, znany przez fanów schemat. Na ogólnodostępnej stacji transmitowane będzie spotkanie niekoniecznie w środy! W tej kolejce transmisja będzie miała miejsce we wtorek, 30 września.

W 1. kolejce Ligi Mistrzów Telewizja Polska nie pokazała żadnego spotkania i wydawało się, że daleko jest od porozumienia między stacją a CANAL+. Umowę udało się sfinalizować, co oznacza, że już od drugiej serii gier fani znów zobaczą Champions League na antenie TVP 1.

Liga Mistrzów oficjalnie wraca do TVP! Znamy plan transmisji i hit z udziałem Lewandowskiego

Jakie mecze może pokazywać TVP w sezonie 2025/2026?

Kolejny sezon z rzędu Telewizja Polska wykupiła sublicencję na pokazywanie meczu drugiego wyboru. Najlepsze spotkanie według CANAL+ będzie pokazywane ekskluzywnie właśnie tam. TVP ma prawo wyboru jednego meczu z wtorku lub środy.

Możemy zapewnić, że w sezonie 2025/26 nie zabraknie na naszych antenach hitów ani meczów z udziałem drużyn, które najbardziej interesują kibiców w Polsce, jak FC Barcelona, w której grają Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny – poinformowało TVP cytowane przez SatKurier.pl.

Jaki mecz Ligi Mistrzów w TVP dzisiaj?

Telewizja Polska ogłosiła, że 30 września (wtorek) pokaże pierwszy mecz Champions League w tym sezonie. Na antenie TVP 1 i TVP Sport będzie można oglądać spotkanie londyńskiej Chelsea z Benfiką Lizbona. Transmisja dostępna będzie również na Sport.tvp.pl.

Studio poprowadzi Mateusz Borek, a za komentarz w trakcie spotkania odpowiadać będą Jacek Laskowski i Robert Podoliński.

Trener mentalny Jakub B. Bączek: Iga Świątek i Robert Lewandowski codziennie mierzą się z hejtem i są oceniani
