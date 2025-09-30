Jaki mecz Ligi Mistrzów w TVP dzisiaj? Czy Telewizja Polska pokazuje dziś Ligę Mistrzów?

TVP i CANAL+ doszli do porozumienia w sprawie transmisji meczów Ligi Mistrzów

Sublicencja pozyskana przez TVP daje prawo pokazywania meczu drugiego wyboru we wtorek lub środę

Jaki mecz Ligi Mistrzów transmitowany będzie dzisiaj, 30 września?

TVP wykupiło sublicencję na Ligę Mistrzów

Ostatnio gruchnęła znakomita wiadomość dla fanów futbolu w Polsce. Liga Mistrzów po krótkiej przerwie wraca do Telewizji Polskiej. TVP wykupiła sublicencję na transmitowanie jednego meczu w kolejce, ale nie będzie to tradycyjny, znany przez fanów schemat. Na ogólnodostępnej stacji transmitowane będzie spotkanie niekoniecznie w środy! W tej kolejce transmisja będzie miała miejsce we wtorek, 30 września.

W 1. kolejce Ligi Mistrzów Telewizja Polska nie pokazała żadnego spotkania i wydawało się, że daleko jest od porozumienia między stacją a CANAL+. Umowę udało się sfinalizować, co oznacza, że już od drugiej serii gier fani znów zobaczą Champions League na antenie TVP 1.

Liga Mistrzów oficjalnie wraca do TVP! Znamy plan transmisji i hit z udziałem Lewandowskiego

Jakie mecze może pokazywać TVP w sezonie 2025/2026?

Kolejny sezon z rzędu Telewizja Polska wykupiła sublicencję na pokazywanie meczu drugiego wyboru. Najlepsze spotkanie według CANAL+ będzie pokazywane ekskluzywnie właśnie tam. TVP ma prawo wyboru jednego meczu z wtorku lub środy.

Możemy zapewnić, że w sezonie 2025/26 nie zabraknie na naszych antenach hitów ani meczów z udziałem drużyn, które najbardziej interesują kibiców w Polsce, jak FC Barcelona, w której grają Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny – poinformowało TVP cytowane przez SatKurier.pl.

Jaki mecz Ligi Mistrzów w TVP dzisiaj?

Telewizja Polska ogłosiła, że 30 września (wtorek) pokaże pierwszy mecz Champions League w tym sezonie. Na antenie TVP 1 i TVP Sport będzie można oglądać spotkanie londyńskiej Chelsea z Benfiką Lizbona. Transmisja dostępna będzie również na Sport.tvp.pl.

Studio poprowadzi Mateusz Borek, a za komentarz w trakcie spotkania odpowiadać będą Jacek Laskowski i Robert Podoliński.

