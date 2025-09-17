Jaki mecz Ligi Mistrzów w TVP dzisiaj? Czy Telewizja Polska pokazuje dziś Ligę Mistrzów?

Liga Mistrzów: Nowy sezon wystartował!

We wtorek rozpoczęła się 71. edycja piłkarskiego Pucharu Europy, a zarazem 34. sezon w formule Ligi Mistrzów. Rozgrywki odbędą się ponownie w zmienionym formacie, w którym nie ma już fazy grupowej. Wśród 36 drużyn uczestniczących w rywalizacji ponownie zabraknie polskich klubów. Największe emocje w inauguracyjnej kolejce budzą mecze Bayernu Monachium z Chelsea Londyn oraz Manchesteru City z Napoli. Dla kibiców w Polsce dodatkową, negatywną informacją jest brak transmisji w Telewizji Polskiej – prawa posiada wyłącznie CANAL+.

Sezon 2024/25 to kontynuacja reformy europejskich pucharów. Liczbę uczestników Ligi Mistrzów zwiększono z 32 do 36, a tradycyjną fazę grupową zastąpił system ligowy. Każdy zespół zagra osiem spotkań przeciwko rywalom wylosowanym w sierpniu, a wszystkie wyniki zostaną ujęte w jednej tabeli. Drużyny z miejsc 1–8 awansują bezpośrednio do 1/8 finału, natomiast zespoły z pozycji 9–24 rozegrają baraże o awans.

Wśród hitów pierwszej kolejki uwagę przyciąga starcie Bayernu z Chelsea. Kluby mierzyły się m.in. w 2012 roku, gdy londyńczycy zwyciężyli po rzutach karnych w finale Ligi Mistrzów rozgrywanym w Monachium, oraz w 2020 roku, kiedy to niemiecki zespół bez problemów wyeliminował „The Blues” w 1/8 finału. Emocji nie powinno zabraknąć także w Manchesterze, gdzie mistrz Anglii podejmie Napoli. City rozpoczęło sezon ligowy w nierównym stylu, a wzmocnieniem drużyny ma być sprowadzony z PSG bramkarz Gianluigi Donnarumma. Po stronie włoskiego zespołu zagra Belg Kevin De Bruyne, który latem po dziesięciu latach opuścił właśnie ekipę „The Citizens”.

Liga Mistrzów przez lata transmitowana była także w Telewizji Polskiej. Środowe spotkania były dostępne na TVP 1 lub TVP 2. Niestety, w sezonie 2025/2026 TVP nie wykupiła sublicencji na transmitowanie spotkań Champions League. Z tego powodu, w tym roku Liga Mistrzów transmitowana będzie jedynie w CANAL+.

Sześciu Polaków w nowej edycji Ligi Mistrzów

Pierwsze mecze 71. edycji Ligi Mistrzów rozpoczęły się we wtorek o 18.45 – PSV Eindhoven zagra z Union Saint-Gilloise, a Athletic Bilbao z Arsenalem. W obecnym sezonie w barwach klubów uczestniczących w rozgrywkach wystąpi sześciu polskich piłkarzy: Robert Lewandowski (FC Barcelona), Wojciech Szczęsny (Barcelona), Nicola Zalewski (Atalanta), Mateusz Kochalski (Karabach Agdam), Dominik Sarapata (FC Kopenhaga) i Piotr Zieliński (Inter Mediolan).

Tegoroczną edycję uzupełniają trzy debiutujące drużyny – Bodoe/Glimt z Norwegii, Kajrat Ałmaty z Kazachstanu oraz cypryjski Pafos FC. Awansowały one po niespodziewanych zwycięstwach w eliminacjach nad odpowiednio Sturm Graz, Celtikiem Glasgow i Crveną Zvezdą Belgrad.

