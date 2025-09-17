Jaki mecz Ligi Mistrzów w TVP dzisiaj? Czy Telewizja Polska pokazuje dziś Ligę Mistrzów?

Mateusz Sobiecki
2025-09-17 18:07

Liga Mistrzów wystartowała we wtorek, 16 września. Piłkarska Champions League zawsze przykuwa uwagę milionów na całym świecie. Wielu kibiców zastanawia się, gdzie będzie można oglądać tegoroczną edycję. Jaki mecz Ligi Mistrzów w TVP dzisiaj? Czy Telewizja Polska pokazuje dziś Ligę Mistrzów?

Robert Lewandowski FC Barcelona

i

Autor: Associated Press

Liga Mistrzów: Nowy sezon wystartował!

We wtorek rozpoczęła się 71. edycja piłkarskiego Pucharu Europy, a zarazem 34. sezon w formule Ligi Mistrzów. Rozgrywki odbędą się ponownie w zmienionym formacie, w którym nie ma już fazy grupowej. Wśród 36 drużyn uczestniczących w rywalizacji ponownie zabraknie polskich klubów. Największe emocje w inauguracyjnej kolejce budzą mecze Bayernu Monachium z Chelsea Londyn oraz Manchesteru City z Napoli. Dla kibiców w Polsce dodatkową, negatywną informacją jest brak transmisji w Telewizji Polskiej – prawa posiada wyłącznie CANAL+.

Sezon 2024/25 to kontynuacja reformy europejskich pucharów. Liczbę uczestników Ligi Mistrzów zwiększono z 32 do 36, a tradycyjną fazę grupową zastąpił system ligowy. Każdy zespół zagra osiem spotkań przeciwko rywalom wylosowanym w sierpniu, a wszystkie wyniki zostaną ujęte w jednej tabeli. Drużyny z miejsc 1–8 awansują bezpośrednio do 1/8 finału, natomiast zespoły z pozycji 9–24 rozegrają baraże o awans.

Fatalne informacje dla kibiców. Chodzi o Ligę Mistrzów w TVP! Oficjalny koniec

Wśród hitów pierwszej kolejki uwagę przyciąga starcie Bayernu z Chelsea. Kluby mierzyły się m.in. w 2012 roku, gdy londyńczycy zwyciężyli po rzutach karnych w finale Ligi Mistrzów rozgrywanym w Monachium, oraz w 2020 roku, kiedy to niemiecki zespół bez problemów wyeliminował „The Blues” w 1/8 finału. Emocji nie powinno zabraknąć także w Manchesterze, gdzie mistrz Anglii podejmie Napoli. City rozpoczęło sezon ligowy w nierównym stylu, a wzmocnieniem drużyny ma być sprowadzony z PSG bramkarz Gianluigi Donnarumma. Po stronie włoskiego zespołu zagra Belg Kevin De Bruyne, który latem po dziesięciu latach opuścił właśnie ekipę „The Citizens”.

Jaki mecz Ligi Mistrzów w TVP dzisiaj? Czemu nie ma transmisji z Ligi Mistrzów?

Liga Mistrzów przez lata transmitowana była także w Telewizji Polskiej. Środowe spotkania były dostępne na TVP 1 lub TVP 2. Niestety, w sezonie 2025/2026 TVP nie wykupiła sublicencji na transmitowanie spotkań Champions League. Z tego powodu, w tym roku Liga Mistrzów transmitowana będzie jedynie w CANAL+.

Eliminacje Ligi Mistrzów: Lech - Crvena Zvezda
22 zdjęcia

Sześciu Polaków w nowej edycji Ligi Mistrzów

Pierwsze mecze 71. edycji Ligi Mistrzów rozpoczęły się we wtorek o 18.45 – PSV Eindhoven zagra z Union Saint-Gilloise, a Athletic Bilbao z Arsenalem. W obecnym sezonie w barwach klubów uczestniczących w rozgrywkach wystąpi sześciu polskich piłkarzy: Robert Lewandowski (FC Barcelona), Wojciech Szczęsny (Barcelona), Nicola Zalewski (Atalanta), Mateusz Kochalski (Karabach Agdam), Dominik Sarapata (FC Kopenhaga) i Piotr Zieliński (Inter Mediolan).

Tegoroczną edycję uzupełniają trzy debiutujące drużyny – Bodoe/Glimt z Norwegii, Kajrat Ałmaty z Kazachstanu oraz cypryjski Pafos FC. Awansowały one po niespodziewanych zwycięstwach w eliminacjach nad odpowiednio Sturm Graz, Celtikiem Glasgow i Crveną Zvezdą Belgrad.

QUIZ piłka nożna lat 90. Liga Mistrzów, Puchar UEFA, PZP. Pamiętasz te mecze?
Pytanie 1 z 19
Legia Warszawa w ćwierćfinale Ligi Mistrzów 95/96 uległa:
