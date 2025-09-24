Kolejny cios z trybun wymierzony w Izrael. Nazwali rzeczy po imieniu, ważny apel

Brak wykluczenia dla Izraela, ale kibice nie zapominają

Mimo kolejny zbrodni popełnianych przez izraelskie wojsko w Strefie Gazy, kraj ten nie został wykluczony z międzynarodowych rozgrywek. Dla UEFA problemem jest nawet ukaranie Maccabi Hajfa za skandaliczny transparent w meczu z Rakowem Częstochowa, na którym widniał napis „mordercy od 1939” skierowany do Polaków, obarczający nas współudziałem za holocaust. Sprawa jest o tyle oburzająca, że minęło od tego momentu wiele tygodni, a kary dla Rakowa z tego samego spotkania zostały nałożone... już po kilku dniach. Wydawało się, że jest szansa na nagły zwrot akcji i wykluczenie Izraela z rozgrywek międzynarodowych, za czym mocno miał lobbować Katar, ale póki co wciąż się na to nie zdecydowano.

Kibice z całego świata nie dają jednak Izraelczykom zapomnieć, że ich zbrodnie są dostrzegane przez zwykłych ludzi. W środę, 24 września, odbył się mecz PAOK Ateny – Maccabi Tel Aviv w ramach 1. kolejki fazy ligowej Ligi Europy. Kibice greckiego zespołu postanowili przypomnieć, że Izrael popełnia zbrodnie wojenne i zaapelowali o reakcję wobec tego kraju. – Stop ludobójstwu. Pokażcie Izraelowi czerwoną kartkę – napisano na transparencie w języku angielskim. Spotkanie zakończyło się remisem 0:0.

Kibice PAOK na dzisiejszym meczu z Maccabi Tel Aviv wywieźli ogromny transparent „Stop genocideShow Israel the red card” https://t.co/eVEKZrt96L— BuckarooBanzai (@Buckarobanza) September 24, 2025

Fani w komentarzach zastanawiają się, jaka kara czeka Greków i kpią, że Maccabi Hajfa wciąż za swój transparent ukarane nie zostało. Przypomnijmy, że UEFA wciąż nie zdecydowała się na wykluczenie Izraela, co przyjęto w tym kraju z radością, choć dość ostrożną. W tamtejszych mediach podkreślono, że sprawa wcale nie jest zamknięta i UEFA wciąż może zmienić zdanie.

