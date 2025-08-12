Lech Poznań – Crvena Zvezda Belgrad: Koniec marzeń o Lidze Mistrzów! Honorowy gol Ishaka dla Lecha

Crvena Zvezda Belgrad - Lech Poznań: Zapis relacji
Crvena Zvezda Belgrad - Lech Poznań 1:1 (1:1), dwumecz: 4:2
Bramki: 45+1' Ndiaye - 90+2' Ishak
Kartki: Veljković, Duarte, Rodrigo (czerwona), Milson, Krunic - Rodriguez
Lech Poznań: Mrozek – Pereira, Skrzypczak, Milić, Moutinho – Kozubal (72' Rodriguez), Thordarson – Gumny (7' Szymczak (72' Fiabema)), Palma (79' Lisman), Bengtsson – Ishak
Crvena Zvezda Belgrad: Matheus – Seol, Veljković, Rodrigo, Tiknizyan – Elsnik, Krunic – Babicka (72' Lucic), Bruno Duarte (58' Milosavljevic), Olayinka (72' Milson) – Ndiaye
90+4
KONIEC MECZU! Koniec przygody Lecha Poznań z eliminacjami Ligi Mistrzów.
90+2'
GOOOOOOOOL! Bramka na otarcie łez dla "Kolejorza". Ishak doprowadza do remisu.
90'
Trzy minuty doliczone do regulaminowego czasu gry.
88'
Dobra wrzutka na Ishaka, ale świetnie ustawieni obrońcy oddalają zagrożenie.
86'
Moutinho wysoko ponad bramką po rzucie rożnym.
83'
Ostatnie minuty tego dwumeczu przed nami. Dogrywka jest bardzo, bardzo daleko.
82'
Rzut wolny dla Lecha, ale wrzutka znowu kończy się bez choćby strzału.
80'
Rodriguez i Milson w głupiej przepychance i obaj oglądają żółtą kartkę.
75'
Ndiaaaaye! Sam na sam z Mrozkiem. Minął polskiego bramkarza i wpakował wślizgiem piłkę do siatki. Cierpi na boisku, a i tak był spalony.
74'
Lucic, który dopiero wszedł na boisko, próbował rozwinąć skrzydła. Łatwo przestawił go Ouma.
73'
Pędzi z kontrą Crvena Zvezda, ale faulowany Pereira.
71'
Zmiany w zespole Crveny Zvezdy.
70'
Pędzą z kontrą piłkarze Crveny Zvezdy. Babicka zagrywa jednak w nogi obrońcy.
70'
Ostatnie 20 minut nadziei Lecha.
66'
Bardzo dużo niedokładności Lecha Poznań...
64'
Dwóch piłkarzy Crveny Zvezdy i dochodzą gospodarze do strzału. Obok bramki.
61'
Matheus z problemami zdrowotnymi. Potrzebna była interwencja lekarza.
59'
A z boiskiem pożegnał się Rodrigo.
59'
Palma uderza prosto w mur.
57'
Czerwona kartka dla piłkarza Crveny Zvezdy! Faul na granicy pola karnego.
56'
Ndiaye uderza z woleja, ale kiks.
54'
Zamieszanie w polu karnym, ale oddala zagrożenie Lech Poznań.
51'
Strzał prosto w Matheusa. Jest kolejne celne uderzenie Lecha.
47'
Bengtsson wpada między obrońców, ale świetnie został zatrzymany i piłka wystrzelona na aut.
46'
ZACZYNAMY DRUGĄ POŁOWĘ!
45+5'
KONIEC PIERWSZEJ POŁOWY!
45+4'
Poślizgnął się w polu karnym Duarte. Skrzypczak wybija jednak piłkę na rzut rożny. A to nie jest dobra wiadomość dla Lecha.
45+3'
No i mamy powtórkę z pierwszego meczu. Lech gra, Crvena „z niczego”, dokładniej znów z prostego błędu ma rzut karny.— Jakub Kłyszejko (@jakubklyszejko) August 12, 2025
Tak walczyć o Ligę Mistrzów się po prostu nie da… #FKCLPO
45+1'
Cztery minuty doliczone do pierwszej połowy.
45'
GOOOOOOOOL! NDIAYE TRAFIA BEZ PROBLEMÓW!
44'
Rzut karny dla Crveny Zvezdy. Wielkie zamieszanie w polu karnym Lecha. Piłka odbijała się jak szalona i faulowany był Olayinka.
43'
Złapany na spalonym Ndiaye.
41'
Faulowany Ishak zaczyna protestować. Dobrze, że zakończyło się bez żółtej kartki dla niego. Bardzo żywiołowa reakcja.
40'
Gwizdy fanów Crveny Zvezdy. Bardzo asekuracyjnie grają gospodarze.
38'
Szymczak z indywidualnym rajdem. Podaje piłkę, strzał, ale zablokowany przez pierwszego stojącego obrońcę.
37'
Crvena Zvezda atakuje. Niecelny strzał! Jedno niedokładne zagranie mogło się dla gospodarzy zakończyć fatalnie.
35'
Ale przyspieszyli akcję gospodarze. Bruno Duarte oddaje strzał. Zablokowany! Piłka dalej pod nogami Crveny Zvezdy. Dośrodkowanie bardzo niecelne.
34'
Trzyma piłkę w rękach Matheus. Lech szuka celnego strzału, ale nie jest o to łatwo.
31'
Bengtsson uderza sprzed pola karnego. Płasko i musiał się wysilić Matheus. Piłka tuż obok bramki. Dobra próba!
30'
Pół godziny meczu za nami. Crvena Zvezda była bliżej wyjścia na prowadzenie.
26'
Odbija się piłka od nóg zawodników Crveny Zvezdy, ale Ishak w polu karnym gospodarzy nie znalazł okazji do strzału. Czujny Matheus.
23'
Rzut wolny skutkuje rzutem rożnym. Coraz bliżej bramki Crveny Zvezdy.
22'
Jest żółta kartka dla Duarte.
21'
Kozubal ostro sfaulowany przez Duarte. To powinna być kartka!
19'
Groźnie po rzucie rożnym. Na szczęście piłkarz gospodarzy nie trafił w piłkę.
19'
Świetna parada Mrozka! Przyspieszyła Crvena Zvezda i dwa razy świetnie broni bramkarz Lecha.
17'
Jak na razie bez choćby drobnej okazji dla Crveny Zvezdy. Bezradni są w ataku.
15'
Mocno wcięta piłka z rzutu wolnego do Milicia. Za wysoko, za mocno...
12'
Pada Duarte w polu karnym Lecha, ale nie ma mowy o jedenastce.
10'
Trzeci albo czwarty faul Crveny Zvezdy. Ostro grają Serbowie!
8'
Palma uderza z dystansu. Nad bramką! Naciera Lech.
7'
Szymczak zmienia Gumnego. Koszmar piłkarza Lecha Poznań...
7'
Dośrodkowanie Palmy, ale strzał jednego z zawodników Lecha przelatuje wysoko nad poprzeczką.
6'
Niestety, konieczna będzie zmiana.
5'
Siadł znowu na murawę Gumny... Raczej nie dokończy meczu.
5'
Palma świetnie uderza z rzutu wolnego. Matheus paruje futbolówkę na rzut rożny.
4'
Podniósł się Polak z murawy. Może grać dalej!
2'
Pierwsza żółta kartka. Veljković fauluje Gumnego tuż przed polem karnym.
1'
Pierwsze prostopadłe zagranie Moutinho. Zdecydowanie za mocne.
1'
ZACZYNAMY SPOTKANIE!
Za nami przywitanie stron. Ostatnie chwile do pierwszego gwizdka.
Atmosfera na stadionie z pewnością będzie fenomenalna. Fani z Belgradu prezentują już efektowną kartoniadę.
Piłkarze ruszyli na murawę!
Ponad tysiąc kibiców Lecha Poznań pojawiło się w Belgradzie.
Lech Poznań: Mrozek – Pereira, Skrzypczak, Milić, Moutinho – Kozubal, Thordarson – Gumny, Palma, Bengtsson – Ishak
Crvena Zvezda Belgrad: Matheus – Seol, Veljković, Rodrigo, Tiknizyan – Elsnik, Krunic – Babicka, Bruno Duarte, Olayinka – Ndiaye
Zapraszamy na relację na żywo z meczu Crvena Zvezda Belgrad - Lech Poznań. Początek spotkania o 21:00.