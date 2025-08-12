Lech Poznań – Crvena Zvezda Belgrad: Koniec marzeń o Lidze Mistrzów! Honorowy gol Ishaka dla Lecha

Lech Poznań pożegnał się z eliminacjami Ligi Mistrzów na trzeciej rundzie! Podopieczni Nielsa Frederiksena przegrali pierwsze spotkanie 1:3 z Crveną Zvezdą Belgrad, a na wyjeździe zremisowali 1:1. Gola dla Serbów zdobył Ndiaye, a do remisu w doliczonym czasie meczu doprowadził Mikael Ishak. Lech Poznań żegna się z kwalifikacjami do Champions League i powalczy o fazę ligową Ligi Europy.

