Lech Poznań – Genk 1:4
46
Ruszyła druga połowa.
Za chwilę początek drugiej połowy. Michał Gurgul gotowy do wejścia, będzie druga zmiana w Lechu. Boisko opuścił Alex Douglas
45+4
Piłkarze Genk zdecydowanie uspokoili się po znakomitym fragmencie zwieńczonym trzema golami. Kończy się pierwsza połowa, kibice jednak ze spokojem przyjęli ostatni gwizdek, wielkich gwizdów nie było.
45
Cztery minuty dorzucone do pierwszej połowy...
45
Jedna z nielicznych w ostatnich minutach akcja Lecha, ale strzał Ishaka zablokowany, wcześniej skutecznie powstrzymany Palma i Moutinho.
43
W końcu szansa dla Kolejorza. Moutinho dośrodkowuje z rzutu wolnego, Belgowie bez problemu zażegnali zagrożenie.
Duet Sor-Oh co chwila sieje spustoszenie w okolicach pola karnego Lecha.
42
Oh strzela w słupek! Blisko piątego gola!
40
Prostopadła piłka do Sora, który wszedł z piłką w pole karne. Doskonałe podanie z lewej strony szesnastki na środek pola karnego, Oh doskonale przyłożył stopę. Lech - Genk 1:4.
39
Co się odwlecze... Oh strzela gola na 4:1 dla Genku!
38
Mrozek broni karnego Oh Hyeon-gyu! A następnie broni dobitkę!
36
Oh faulowany w polu karnym... Będzie jedenastka dla Genku.
33
Heynen najlepiej odnalazł się w zamieszaniu w polu karnym. Uderzył mocno pod poprzeczkę z sześciu metrów. Wcześniej jeden z graczy Genk świetnie zgrał piłkę głową.
33
Niestety... 3:1 dla Belgów.
33
Rzut rożny dla Genku.
32
Akcja lewą storna Sora, wszedł z piłką w pole karne, ale fatalnie dograł do partnerów.
29
Świetna akcja Sora i doskonały refleks Bartka Mrozka. Spora szansa Genku na podwyższenie prowadzenia.
25
GOL DLA GOŚCI. Prostopadłe zagranie i... 2:1 dla Genku. Znów Hrošovský...
25
Kolejne problemy w Lechu. Do długiej listy kontuzjowany dołącza teraz Antonio Milić. Już zszedł z boiska, w jego miejsce wejdzie Wojciech Mońka.
23
Kolejna świetna akcja Lecha, piłkę w polu karnym miał już Palma, ale wybili mu ją Belgowie.
22
Słupek ratuje Lecha! Oh dostał piłkę w polu karny, szybki obrót z piłką i strzał. Sporo szczęścia Bartka Mrozka.
Kontra Lecha, zrobiło się więcej miejsca. Filip Jagiełło dostał piłkę na prawą stronę szesnastki i płaskim strzałem po ziemi dał Lechowi gola. A zaczęło się od straty piłki przez Hrošovský'ego, strzelca gola dla Genku.
19
REMIS! Filip Jagiełło wyrównuje! 1:1!
16
Brakuje na razie jakości pod polem karnym Genku. Belgowie po strzeleniu gola grają spokojnie.
13
Piłka wraca pod nogi Lecha. Genk wyszło z jedną akcją i ma swój wynik. Kolejorz prowadzi grę...
Akcja lewą stroną, podanie w kierunku dalszego słupka i strzał z bliska, który świetnie obronił Mrozek. Bezpańską przejął piłkę na dziesiątym metrze Hrošovský i spokojnie uderzył przy słupku...
10
Hrošovský na 1:0 dla Genk!
9
Strzał Palmy! Zablokowany.
7
Lech dalej naciska, przed momentem strzał w boczną siatkę. Bardzo solidny początek mistrzów Polski.
4
Lech pilnuje piłki, piłkarze Genk na razie schowani za podwójną gardą.
3
Dobry start Kolejorza. Próba prostopadłej piłki Jagiełły do Ishaka, na razie jeszcze nie do końca udana. Wcześniej jednak lechici dobrze rozegrali piłkę.
2
Pierwsza szansa Lecha. Ładna akcja, ale Ishakowi nie udało się oddać strzału.
1
Ruszyliśmy!
Zespół Genk, trzecia ekipa ligi belgijskiej minionego sezonu.
Starting our European journey in Poznań. Here's how we line up 🙌💙 #mijnploeg
Skład Lecha Poznań!
📝 Nasza XI na mecz z KRC Genk:
__#LPOKRC pic.twitter.com/PqahvZ44qY
Już za moment pierwszy gwizdek! Zaczynamy rywalizację o fazę ligową Ligi Europy!
Lech Poznań gra o Ligę Europy
Lech Poznań - Genk 1:4 (Jagiełło 19 - Hrošovský 11, 25, Heynen 34, Oh 40)
Lech Poznań: Mrozek – Douglas (46. Gurgul), Skrzypczak, Milić (25. Mońka), Moutinho, Kozubal, Thordarson, Jagiełło, Bengtsson, Ishak, Palma.
KRC Genk: Lawal – El Ouahdi, Sadick, Smets, Kayembe – Bangoura, Heynen – Steuckers, Hrošovský, Sor – Oh.
Trener KRC Genk, Thorsten Fink, z dużym uznaniem wypowiada się o Lechu Poznań, z którym jego drużyna zmierzy się w rundzie play-off Ligi Europy. Szkoleniowiec podkreśla, że rywal to mistrz Polski mający większe doświadczenie w rozgrywkach międzynarodowych.
Niemiec, który w przeszłości reprezentował m.in. Bayern Monachium, docenił klasę poznańskiego zespołu. – Zagramy przeciwko mistrzowi Polski, który ma wiele atutów. Myślę, że jest to zespół bardziej doświadczony od nas pod kątem gry w Europie. Wielu moich piłkarzy po raz pierwszy wystąpi w europejskich rozgrywkach. Czeka nas więc trudny mecz – mówił na konferencji prasowej Fink.
Trener zwrócił też uwagę na najważniejszych graczy Lecha, podkreślając, że zna ich atuty. – Lech ma znakomitego napastnika Mikaela Ishaka, który strzela bramki w każdym meczu. Do tego solidnych obrońców – Joao Moutinho, Antonio Milica czy Joela Pereirę. Słyszałem, że Pereira ma nie zagrać z powodu kontuzji, ale musimy być na wszystko przygotowani. Na skrzydle bardzo szybki jest Leo Bengtsson, w środku pola musimy uważać na Filipa Jagiełłę czy Luisa Palmę – wyliczał Fink.
Lech Poznań - Genk RELACJA NA ŻYWO
Jeśli mistrz Polski nie poradzi sobie z Belgami w dwumeczu, zagra w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy.
Lech i KRC Genk mierzyli się już siedem lat temu w kwalifikacjach LE. Belgowie okazali się wtedy zdecydowanie lepsi, wygrywając 2:0 u siebie i 2:1 w Poznaniu. Teraz poznaniacy mają okazję na rewanż. Faworytem ponownie wydaje się Genk, zwłaszcza że Lech przystąpi do rywalizacji osłabiony kontuzjami.