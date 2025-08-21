Lech Poznań - Genk RELACJA NA ŻYWO. Koszmarny występ mistrzów Polski

Trzy polskie kluby walczą o udział w fazie ligowej Ligi Konferencji, ale Lech Poznań wciąż ma szanse zagrać poziom wyżej. Mistrz Polski po porażce w 3. rundzie eliminacji Ligi Mistrzów z Crveną zvezdą mierzy się w fazie play-off Ligi Europy. Pierwszy mecz z Poznaniu z KRC Genk trwa! Zapraszamy na relację NA ŻYWO z tego spotkania.

