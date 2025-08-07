Legia Warszawa kontynuuje swoją pucharową przygodę, a na jej drodze staje wymagający rywal z Cypru – AEK Larnaka. Dodatkowego smaczku rywalizacji dodaje fakt, że w ataku gospodarzy występuje polski napastnik, Karol Angielski. To właśnie on w rozmowie z mediami wskazał na największe wyzwanie, jakie czeka wicemistrzów Polski – morderczą pogodę.

- Na Cyprze trzeba się zaadaptować do pogody. Zawodnicy, którzy dołączyli do nas tego lata, nieco narzekają. Sam miałem podobnie. Z Legią zagramy o godzinie 18:30 - to nie jest odpowiedni moment latem na rozgrywanie meczu. Pogoda namiesza na boisku. Partizan i Celje przegrywały ostatnio w Larnace. Każdy z tych zespołów lepiej grał na swoim boisku - opowiada w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" zawodnik AEK, Karol Angielski.

Słowa Polaka to wyraźne ostrzeżenie. Upał i wczesna pora rozgrywania meczu będą sprzymierzeńcem gospodarzy, którzy są przyzwyczajeni do takich warunków.

Losowanie było łaskawsze? Legia zna już drogę do pucharów

Mimo że przed legionistami dopiero rywalizacja w III rundzie, klub poznał już potencjalnych przeciwników w decydującej, IV rundzie eliminacji. Stawka jest ogromna, a losowanie nakreśliło dwa możliwe scenariusze.

Jeśli Legia Warszawa pokona w dwumeczu AEK Larnaka, o fazę grupową Ligi Europy zagra ze zwycięzcą pary BK Haecken (Szwecja) – SK Brann (Norwegia). W przypadku porażki z Cypryjczykami, stołeczny klub nie pożegna się z pucharami. Wicemistrzowie Polski spadną do IV rundy eliminacji Ligi Konferencji, gdzie ich rywalem będzie lepszy z dwumeczu Partizan Belgrad – Hibernian FC. Droga do europejskiej jesieni jest więc otwarta, ale pierwszy, niezwykle trudny krok, trzeba postawić na gorącej ziemi cypryjskiej.

