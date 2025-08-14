Raków Częstochowa – Maccabi Hajfa: Gdzie oglądać mecz? Transmisja TV i stream online

Maccabi Hajfa – Raków Częstochowa: Walka o play-offy el. Ligi Konferencji UEFA

Raków Częstochowa rozegra rewanż 3. rundy eliminacji Ligi Konferencji z Maccabi Hajfa. Po porażce 0:1 u siebie wicemistrz Polski musi odrobić straty: awans da zwycięstwo co najmniej dwoma golami; wygrana różnicą jednej bramki oznacza dogrywkę, a w razie potrzeby – rzuty karne.

W pierwszym spotkaniu w Częstochowie gospodarze mieli przewagę, lecz nie wykorzystali sytuacji. Jeden błąd w defensywie w 61. minucie przyniósł gola 15-krotnym mistrzom Izraela i ustalił wynik.

Raków zagra bez najlepszego strzelca poprzedniego sezonu. Jonatan Brunes, który nie wystąpił w pierwszym meczu z powodu „urazu mięśniowego”, tym razem pozostał w kraju. „Zawodnik poinformował sztab o złym samopoczuciu i braku gotowości do gry” – przekazał klub w komunikacie. Do dyspozycji trenera nie są także rekonwalescenci Ivi Lopez i Jean Carlos oraz długotrwale kontuzjowany Władysław Koczerhin.

Maccabi – Raków: Gdzie oglądać mecz?

Mecz Maccabi Hajfa – Raków Częstochowa zostanie rozegrany w Debreczynie na Węgrzech. Spotkanie zaplanowano na czwartek, 14 sierpnia o godzinie 20:00. Spotkanie transmitowane będzie w TVP Sport oraz online na Sport.tvp.pl.

Afera przed meczem Rakowa z Maccabi

Drużyna przyleciała w środę do Debreczyna i wieczorem trenowała na Nagyerdei Stadion (20 340 miejsc). Doszło wówczas do krótkiego zamieszania – piłkarze Rakowa weszli na murawę, gdy Maccabi kończyło zajęcia. „Nieporozumienie jakieś… Lepiej pośmiać się z tego niż wyolbrzymiać” – skomentował trener Marek Papszun.

Szkoleniowiec z umiarkowanym optymizmem ocenił szanse zespołu: „Przyjechaliśmy odrobić straty i awansować. Jesteśmy przygotowani i zdeterminowani. Jeśli do tego, co było, dołożymy skuteczność, będzie dobrze”.

Mecz poprowadzi francuski zespół sędziowski, arbitrem głównym będzie Jerome Brisard. Częstochowianie wrócą do kraju w piątek – na lotnisko w Krakowie-Balicach – skąd udadzą się do Niecieczy na niedzielny mecz ekstraklasy z Bruk-Bet Termalicą.