Robert Lewandowski w nocy z soboty na niedzielę gra kolejny mecz w barwach Chicago Fire.

Polak spróbuje strzelić premierowego gola w MLS przeciwko drużynie New York City FC.

Sprawdź, gdzie oglądać w Polsce MLS i mecze Lewandowskiego w Chicago Fire.

Długo wyczekiwany, oficjalny debiut Roberta Lewandowskiego w barwach Chicago Fire zakończył się bolesną porażką. Polski napastnik spędził na boisku 63 minuty, ale nie zdołał wpisać się na listę strzelców. Jego zespół przegrał na wyjeździe 2:3 z Interem Miami, w którym pod nieobecność Lionela Messiego błyszczał Luis Suarez. To z pewnością nie był wymarzony początek amerykańskiej przygody dla "Lewego".

Robert Lewandowski szybko dostanie kolejną szansę na pierwszego gola w MLS. W nocy z soboty na niedzielę rywalem Chicago Fire będzie zespół New York City FC. To spotkanie zostanie rozegrane w Nowym Jorku.

New York City FV - Chicago Fire Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO?

Mecz New York City - Chicago Fire w lidze MLS zostanie rozegrany w nocy z soboty na niedzielę (25/26 lipca) o godzinie 1.30 polskiego czasu. Transmisja NA ŻYWO z meczu New York City - Chicago Fire na platformie streamingowej Apple TV.

Niestety, meczów Roberta Lewandowskiego w barwach Chicago Fire w lidze MLS nie będzie pokazywać żadna polska telewizja. Przedstawiciele Eleven Sports i CANAL+ jasno dali do zrozumienia, że nie będą walczyć o prawa do tych rozgrywek. Podobnie było w przypadku TVP i Polsatu.

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Globalne prawa do transmisji rozgrywek MLS posiada Apple, która pokazuje amerykańskie rozgrywki na swojej platformie streamingowej. Teoretycznie któraś polska telewizja mogłaby powalczyć o sublicencję, ale koszty są podobno bardzo duże, a MLS - nawet mimo transferu Roberta Lewandowskiego - nie cieszy się w naszym krajem zainteresowanie. Dodatkowym czynnikiem odstraszającym potencjalnych nabywców praw jest duża różnica czasu, przez którą mecze rozgrywane będą zazwyczaj w środku nocy.

Gdzie oglądać w Polsce MLS i mecze Chicago Fire?

Ligę MLS i mecze Chicago Fire można zatem oglądać w Polsce za pośrednictwem platformy Apple TV. Podstawowa subskrypcja kosztuje 34,99 zł miesięcznie.

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