Słynny futbolista odebrał sobie życie. Miał 38 lat, ogromna tragedia

Jordan Devey urodził się 11 stycznia 1988 roku w American Fork w stanie Utah. Jako ofensywny liniowy (guard) rozpoczął karierę w NFL w 2013 roku, podpisując kontrakt z Baltimore Ravens. Szybko trafił do New England Patriots, gdzie w sezonie 2014 przyczynił się do zdobycia Super Bowl XLIX (zwycięstwo nad Seattle Seahawks). Był to największy sukces w jego karierze.
W ciągu ośmiu sezonów w lidze występował także w San Francisco 49ers, Kansas City Chiefs (2016–2018), Oakland/Las Vegas Raiders oraz Buffalo Bills. Łącznie rozegrał 44 mecze w sezonie zasadniczym. Po zakończeniu kariery zawodniczej angażował się w działalność charytatywną i trenowanie młodzieżowy w Utah. Rodzina i przyjaciele wspominają go jako oddanego męża, ojca i człowieka o wielkim sercu.
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Śmierć Jordana Devey'a wstrząsnęła środowiskiem NFL. Rodzice futbolisty zwracają uwagę na problemy zdrowia psychicznego byłych zawodników i możliwy wpływ CTE (przewlekłej encefalopatii pourazowej) – schorzenia związanego z powtarzającymi się urazami głowy. Apelują o otwartość w rozmowach na temat wsparcia psychologicznego.
Żona Linsey Devey poinformowała o śmierć męża na Instagramie, dzieląc się wspomnieniami.
"Byłeś naszym bohaterem, a nasze serca bolą z powodu twojej nieobecności. Kochamy cię i tęsknimy za tobą" - napisała
Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam! Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:
800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym
800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych
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