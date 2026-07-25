Słynny futbolista odebrał sobie życie. Miał 38 lat, ogromna tragedia

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-07-25 18:52

Jordan Devey, były zawodnik NFL i mistrz Super Bowl, zmarł 23 lipca 2026 roku w wieku 38 lat. Według informacji przekazanych przez rodzinę na stronie odebrał sobie życie. Zostawił żonę Linsey oraz czworo dzieci.

Uśmiechnięty Jordan Devey w czapce z logo Kansas City Chiefs. O tragedii w świecie NFL przeczytasz na SE Supersport.
Autor: Archiwum prywatne

Jordan Devey urodził się 11 stycznia 1988 roku w American Fork w stanie Utah. Jako ofensywny liniowy (guard) rozpoczął karierę w NFL w 2013 roku, podpisując kontrakt z Baltimore Ravens. Szybko trafił do New England Patriots, gdzie w sezonie 2014 przyczynił się do zdobycia Super Bowl XLIX (zwycięstwo nad Seattle Seahawks). Był to największy sukces w jego karierze.

W ciągu ośmiu sezonów w lidze występował także w San Francisco 49ers, Kansas City Chiefs (2016–2018), Oakland/Las Vegas Raiders oraz Buffalo Bills. Łącznie rozegrał 44 mecze w sezonie zasadniczym. Po zakończeniu kariery zawodniczej angażował się w działalność charytatywną i trenowanie młodzieżowy w Utah. Rodzina i przyjaciele wspominają go jako oddanego męża, ojca i człowieka o wielkim sercu.

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Śmierć Jordana Devey'a wstrząsnęła środowiskiem NFL. Rodzice futbolisty zwracają uwagę na problemy zdrowia psychicznego byłych zawodników i możliwy wpływ CTE (przewlekłej encefalopatii pourazowej) – schorzenia związanego z powtarzającymi się urazami głowy. Apelują o otwartość w rozmowach na temat wsparcia psychologicznego.

Żona Linsey Devey poinformowała o śmierć męża na Instagramie, dzieląc się wspomnieniami.

"Byłeś naszym bohaterem, a nasze serca bolą z powodu twojej nieobecności. Kochamy cię i tęsknimy za tobą" - napisała

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Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam! Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym

800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

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