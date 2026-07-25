Słynny futbolista odebrał sobie życie. Miał 38 lat, ogromna tragedia

Jordan Devey urodził się 11 stycznia 1988 roku w American Fork w stanie Utah. Jako ofensywny liniowy (guard) rozpoczął karierę w NFL w 2013 roku, podpisując kontrakt z Baltimore Ravens. Szybko trafił do New England Patriots, gdzie w sezonie 2014 przyczynił się do zdobycia Super Bowl XLIX (zwycięstwo nad Seattle Seahawks). Był to największy sukces w jego karierze.

W ciągu ośmiu sezonów w lidze występował także w San Francisco 49ers, Kansas City Chiefs (2016–2018), Oakland/Las Vegas Raiders oraz Buffalo Bills. Łącznie rozegrał 44 mecze w sezonie zasadniczym. Po zakończeniu kariery zawodniczej angażował się w działalność charytatywną i trenowanie młodzieżowy w Utah. Rodzina i przyjaciele wspominają go jako oddanego męża, ojca i człowieka o wielkim sercu.

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Śmierć Jordana Devey'a wstrząsnęła środowiskiem NFL. Rodzice futbolisty zwracają uwagę na problemy zdrowia psychicznego byłych zawodników i możliwy wpływ CTE (przewlekłej encefalopatii pourazowej) – schorzenia związanego z powtarzającymi się urazami głowy. Apelują o otwartość w rozmowach na temat wsparcia psychologicznego.

Żona Linsey Devey poinformowała o śmierć męża na Instagramie, dzieląc się wspomnieniami.

"Byłeś naszym bohaterem, a nasze serca bolą z powodu twojej nieobecności. Kochamy cię i tęsknimy za tobą" - napisała

🚨🚨HEARTBREAKING NEWS🚨🚨Former #NFL Super Bowl Champion Jordan Devey has died at the age of 38.Devey played for the Patriots, Ravens, Chiefs, Raiders and Bills during his NFL career.Devey reportedly died by suicide.He is survived by his wife and their four children.🙏 pic.twitter.com/HV3IoIV6tX— MLFootball (@MLFootball) July 24, 2026

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