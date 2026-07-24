Niewyobrażalna tragedia! Nie żyje 21-letni wielki talent

Nie żyje Zdenek Chovanec, utalentowany kierowca wyścigowy.

Do tragedii doszło w sobotę, a smutna wiadomość obiegła świat dopiero w środę.

Chovanec miał zaledwie 21 lat.

21-letni Zdenek Chovanec nie żyje. Był wielkim talentem

Te wieści wstrząsnęły całym światem wyścigów samochodowych. Zdenek Chovanec urodził się w Wenezueli, ale ma czeskie korzenie, a od młodości był związany z Portugalią. To właśnie z portugalską licencją startował przez większą część kariery, którą rozpoczął od kartingu, by później ścigać się w Formule 4 i Formule 3. Błyszczał także w lokalnym Campeonato de Portugal de Velocidade, a w 2022 r. w serii BOSS GP wygrał pięć z sześciu wyścigów, w których wystartował.

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Później utalentowany kierowca skupił się na dłuższych wyścigach i startował w Ultimate Cup Series. Brał udział w oficjalnych testach w GT World Challenge Europe. W końcówce 2024 roku z powodów osobistych wycofał się ze ścigania, ale na początku 2025 r. wziął udział w testach na legendarnym torze Daytona. Nagłą wiadomość o jego śmierci przekazał portugalski dziennik "O Noticias da Trofa".

Jak poinformowano, Chovanec zmarł w sobotę (18 lipca), a dopiero w środę te wieści obiegły świat. Przyczyna pozostaje jak na razie nieznana.

"FIA jest pogrążona w głębokim smutku z powodu śmierci Zdenka Chovanca, który w latach 2021-2022 startował w mistrzostwach Formuły 3. Nasze myśli i najgłębsze wyrazy współczucia są z rodziną i przyjaciółmi Zdenka" - żegna utalentowanego kierowcę Międzynarodowa Federacja Samochodowa.

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Pogrzeb Chovanca odbył się w czwartek w portugalskiej miejscowości Matosinhos. Wcześniej w środowy wieczór miało miejsce ostatnie pożegnanie i modlitwa w intencji zmarłego. W październiku tego roku Zdenek Chovanec skończyłby 22 lata.