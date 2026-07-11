Wielka szansa Polaka na mistrzostwo Europy! Na szalonym torze wszystko może się zdarzyć

Paweł Korpuliński po raz pierwszy w historii objął prowadzenie w Drift Masters, stając przed życiową szansą na tytuł mistrza Europy.

Walka o zwycięstwo jest niezwykle zacięta, zaledwie kilka punktów dzieli Polaka od obrońców tytułu, co zapowiada dramatyczne starcie.

Nadchodząca runda na nowym, ekstremalnie trudnym torze w Finlandii zadecyduje o wszystkim – dowiedz się, czy Polak utrzyma pozycję lidera!

Polski walec nie zwalnia tempa

Sezon 2026 w Drift Masters to prawdziwy popis biało-czerwonych. Paweł Korpuliński (223 pkt) jedzie do Finlandii jako lider, ale tuż za jego plecami czają się najwięksi rywale – broniący tytułu Conor Shanahan (219 pkt) i James Deane (215 pkt). To pokazuje, jak minimalne są różnice i jak zacięta jest walka o mistrzostwo. Polska siła to jednak nie tylko Korpuliński. W czołowej dwudziestce mamy aż czterech kierowców, w tym Piotra Więcka, który zajmuje czwarte miejsce i wciąż liczy się w grze o najwyższe cele. Dzięki świetnej postawie naszych zawodników, Polska zajmuje drugie miejsce w Pucharze Narodów, ustępując jedynie Irlandii.

Piotr Więcek żądny rewanżu

Szczególnie zmotywowany do startu w Finlandii będzie Piotr Więcek. Po zwycięstwie w Hiszpanii apetyty były ogromne, jednak pechowa runda w Irlandii zepchnęła go na czwartą pozycję. Wielokrotny triumfator zawodów Drift Masters nie zamierza się jednak poddawać i zapowiada ostrą walkę o odrobienie strat. – Zawody w Irlandii były dla mnie niezwykle rozczarowujące. Zostawiłem już jednak to doświadczenie za sobą – mówi Piotr Więcek. – Różnice w czołówce są bardzo niewielkie, a perspektywa występu na nowym torze sprawia, że nadchodzące zawody będą podwójnie ekscytujące.

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Tajemniczy tor zweryfikuje mistrzów

Czwarta runda sezonu odbędzie się na Ahvenisto Race Circuit – torze, który jest wielką niewiadomą dla większości stawki. Obiekt w Hämeenlinnie słynie z ogromnych różnic wysokości i technicznych sekcji, które nie wybaczają błędów. Nawet legendarny kierowca Formuły 1, Miki Salo, określił go jako jeden z najbardziej wymagających na świecie. To właśnie tutaj, na nieznanym terenie, rozegra się kluczowa batalia drugiej połowy sezonu. Każdy punkt jest teraz na wagę złota w drodze do wielkiego finału na PGE Narodowym w Warszawie.

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