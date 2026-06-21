Marczyk i Gospodarczyk triumfują we Włoszech! Przełamali passę trwającą od 48 lat

Polscy rajdowcy, Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk, dokonali historycznego wyczynu, triumfując w Rajdzie San Martino di Castrozza e Primiero we Włoszech.

Ich zwycięstwo jest pierwszym od 48 lat dla załogi spoza Włoch, co czyni je wydarzeniem bezprecedensowym i kluczowym treningiem przed Mistrzostwami Europy.

Odkryj, jak zmienne warunki pogodowe i odważna taktyka zapewniły im ten spektakularny sukces i co mówią o swoich planach na przyszłość.

Zmienne warunki i mądra taktyka

Rywalizacja w malowniczych górach Trydentu rozpoczęła się od trzeciego miejsca na piątkowym superoesie. Prawdziwe ściganie nadeszło jednak w sobotę, kiedy załoga ORLEN Team pokazała mistrzowską klasę. Polacy nie tylko prezentowali znakomite tempo na suchym asfalcie, ale również popisali się strategiczną jazdą, gdy pogoda gwałtownie się załamała. Nagła burza i deszcz nie pokrzyżowały im planów – wręcz przeciwnie, to właśnie w tych najtrudniejszych warunkach zbudowali swoją przewagę nad rywalami, która zapewniła im końcowy triumf.

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Polacy o zwycięstwie: „To był rollercoaster”

Dla polskiego duetu start we Włoszech był przede wszystkim sprawdzianem przed zbliżającym się Rajdem Rzymu. Zwycięstwo w tak ikonicznej imprezie to jednak powód do ogromnej satysfakcji.

- Kończymy Rajd San Martino di Castrozza e Primiero na pierwszym miejscu. Po południu góry pokazały swój charakter, mieliśmy burzę i deszcz. Rywalizacja była naprawdę skomplikowana. To były warunki, na które nie było odpowiednich opon – po prostu musieliśmy sobie poradzić. Uważam, że to był dobry trening przed Rajdem Rzymu. Mamy dobre ustawienia samochodu i dobry feeling – chcemy wykorzystać to za dwa tygodnie na trasach mistrzostw Europy - powiedział Miko Marczyk.

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Radości nie krył również pilot, który podkreślił, jak wielkim wyzwaniem były zmieniające się warunki i jak ważna była trafna decyzja dotycząca opon.

- Przed momentem wysłuchaliśmy na mecie Mazurka Dąbrowskiego – to zawsze dla nas wyjątkowy moment, który dodaje sił i motywacji. Na drugiej pętli mieliśmy już absolutny rollercoaster. Podczas serwisu lunął deszcz i nie mieliśmy pojęcia, jakie opony zabrać. Zabraliśmy opony deszczowe i ten wybór się sprawdził. Daliśmy sobie z tym radę i to właśnie tam, w najtrudniejszych warunkach, zbudowaliśmy przewagę, dzięki której wygraliśmy rajd – podsumował Szymon Gospodarczyk.

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