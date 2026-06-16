Klub chce zrezygnować z reprezentanta Polski? Najnowsze informacje

Po transferze z Lecha Poznań do Brighton & Hove Albion pomocnik miał ambitne plany związane z podbojem Premier League. Początkowo rozwijał się zgodnie z oczekiwaniami, jednak jego karierę mocno wyhamowała poważna kontuzja więzadła krzyżowego.

Powrót do pełnej dyspozycji okazał się długim i trudnym procesem. Moder nie zdołał odzyskać miejsca wśród kluczowych zawodników Brighton, dlatego zdecydował się na przeprowadzkę do Feyenoordu. W Rotterdamie początek był bardzo obiecujący. Pod wodzą Robina van Persiego Polak szybko zaznaczył swoją obecność w zespole, lecz później ponownie zaczęły go prześladować problemy zdrowotne.

Przed startem ostatniego sezonu 27-latek zaczął odczuwać przewlekłe dolegliwości pleców. Przez długi czas nie udawało się ustalić przyczyny problemu ani wdrożyć skutecznego leczenia. W rezultacie stracił całą jesienną część rozgrywek, a gdy wrócił na boisko wiosną, pod koniec sezonu znów zmagał się z urazem.

ZOBACZ TEŻ: Skandaliczny gest irańskiego piłkarza w USA. To zdjęcie komentuje cały świat

STARTUJE MUNDIAL! JAN TOMASZEWSKI WSKAZUJE SWOJEGO FAWORYTA!

Kolejne kłopoty zdrowotne sprawiły, że w klubie zaczęto zastanawiać się nad przyszłością pomocnika. Według doniesień Feyenoord pracuje nad sprowadzeniem Charlesa Vanhoutte'a z Royal Union Saint-Gilloise, co może wymagać zwolnienia miejsca w drugiej linii.

W tym kontekście coraz częściej wymienia się nazwiska Modera oraz In-beoma Hwanga jako zawodników, którzy mogliby opuścić Rotterdam. Co więcej, źródła cytowane przez holenderskie media sugerują, że klub dopuszcza sprzedaż obu piłkarzy jeszcze tego lata.

ZOBACZ TEŻ: Niedoszły selekcjoner Polaków sensacyjnie pojawi się na MŚ? Media donoszą

Dodatkowym znakiem zapytania jest zmiana na stanowisku trenera. Robin van Persie nie będzie już prowadził Feyenoordu w kolejnym sezonie, a nazwisko jego następcy nadal pozostaje nieznane. Jeśli nowy szkoleniowiec nie uzna Polaka za ważny element projektu, transfer może stać się najbardziej prawdopodobnym scenariuszem.

Do tej pory Moder rozegrał w barwach Feyenoordu 30 spotkań. W tym czasie zdobył pięć bramek i zanotował trzy asysty.