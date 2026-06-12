Piotr Więcek, czołowy polski drifter, staje do kluczowej walki o pozycję lidera cyklu Drift Masters na swoim ulubionym torze w Irlandii.

Zaledwie 9 punktów dzieli go od lidera Conora Shanahana, a Mondello Park, miejsce jego historycznych triumfów, może zadecydować o losach tytułu.

Czy rekordzista toru wykorzysta swoją szansę na objęcie prowadzenia i umocni polską dominację w driftingu? Sprawdź, co go czeka!

Rywalizacja w Drift Masters 2026 nabiera tempa. Po rundach we Włoszech i Hiszpanii walka o tytuł mistrzowski pozostaje niezwykle zacięta. Na czele klasyfikacji generalnej znajduje się Irlandczyk Conor Shanahan (195 pkt), ale tuż za nim plasuje się Piotr Więcek z dorobkiem 186 punktów. Czołową trójkę zamyka James Deane (161 pkt), co pokazuje, że to właśnie ta grupa zawodników zaczyna odjeżdżać reszcie stawki.

Polacy w czołówce. Zacięta walka o tytuł

Polska po raz kolejny udowadnia, że jest driftingową potęgą. W klasyfikacji generalnej, oprócz drugiego Więcka, mamy jeszcze pięciu zawodników: czwarty jest Paweł Korpuliński, dwunasty Jakub Przygoński, a w dalszej części tabeli znajdują się Dawid Sposób, Jakub Król i Łukasz Tasiemski. Dzięki tak dobrym wynikom Polska zajmuje drugie miejsce w Pucharze Narodów, ustępując jedynie Irlandii. Postawa Więcka, który był trzeci we Włoszech i wygrał w Hiszpanii, czyni go jednym z głównych kandydatów do końcowego triumfu.

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Więcek wraca na ulubiony tor. "Jadę po zwycięstwo"

Piotr Więcek jest bez wątpienia jednym z faworytów irlandzkiego weekendu. Mondello Park to dla niego szczególne miejsce – wygrywał tu już trzykrotnie. W 2022 roku jako pierwszy zawodnik spoza Irlandii triumfował na tym obiekcie, a rok później nie tylko powtórzył ten sukces, ale także zdobył w kwalifikacjach niemal perfekcyjną notę 99,5 punktu, co jest historycznym rekordem cyklu.

- Mondello Park to tor, do którego zawsze wracam z wielką energią. Czuję, że jesteśmy w dobrej formie i jadę do Irlandii z jasnym celem: walczyć o zwycięstwo i zdobyć maksymalnie dużo punktów w kontekście walki o tytuł - mówi Piotr Więcek.

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Drift Masters. Jak wyglądają zawody?

Weekendowa rywalizacja rozpocznie się w sobotę od kwalifikacji. Na ich podstawie kierowcy zostaną dobrani w pary do niedzielnych zawodów głównych w formule pucharowej (TOP 32). Każdy pojedynek to dwa przejazdy w parach. W pierwszym jeden z kierowców "ucieka", a drugi go "goni", starając się jak najwierniej odwzorować jego linię przejazdu. W drugim biegu zawodnicy zamieniają się rolami. Sędziowie oceniają m.in. płynność, agresję w ataku i popełnione błędy, a zwycięzca awansuje do kolejnej rundy. Finał całego sezonu odbędzie się we wrześniu na PGE Narodowym w Warszawie.

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