Wielki sukces Polaka mistrzostwach Europy! Walczy o fotel lidera, brawo!

Przemysław Ofiara
Przemysław Ofiara
2026-06-12 15:44

Najlepszy polski drifter, Piotr Więcek, wraca na swój ulubiony tor w Irlandii, gdzie stoczy kluczowy bój o pozycję lidera w cyklu Drift Masters. Po dwóch rundach Polak traci zaledwie dziewięć punktów do prowadzącego Conora Shanahana. Weekend na Mondello Park może okazać się decydujący dla układu sił przed wielkim finałem na PGE Narodowym.

  • Piotr Więcek, czołowy polski drifter, staje do kluczowej walki o pozycję lidera cyklu Drift Masters na swoim ulubionym torze w Irlandii.
  • Zaledwie 9 punktów dzieli go od lidera Conora Shanahana, a Mondello Park, miejsce jego historycznych triumfów, może zadecydować o losach tytułu.
  • Czy rekordzista toru wykorzysta swoją szansę na objęcie prowadzenia i umocni polską dominację w driftingu? Sprawdź, co go czeka!

Rywalizacja w Drift Masters 2026 nabiera tempa. Po rundach we Włoszech i Hiszpanii walka o tytuł mistrzowski pozostaje niezwykle zacięta. Na czele klasyfikacji generalnej znajduje się Irlandczyk Conor Shanahan (195 pkt), ale tuż za nim plasuje się Piotr Więcek z dorobkiem 186 punktów. Czołową trójkę zamyka James Deane (161 pkt), co pokazuje, że to właśnie ta grupa zawodników zaczyna odjeżdżać reszcie stawki.

Polacy w czołówce. Zacięta walka o tytuł

Polska po raz kolejny udowadnia, że jest driftingową potęgą. W klasyfikacji generalnej, oprócz drugiego Więcka, mamy jeszcze pięciu zawodników: czwarty jest Paweł Korpuliński, dwunasty Jakub Przygoński, a w dalszej części tabeli znajdują się Dawid Sposób, Jakub Król i Łukasz Tasiemski. Dzięki tak dobrym wynikom Polska zajmuje drugie miejsce w Pucharze Narodów, ustępując jedynie Irlandii. Postawa Więcka, który był trzeci we Włoszech i wygrał w Hiszpanii, czyni go jednym z głównych kandydatów do końcowego triumfu.

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Więcek wraca na ulubiony tor. "Jadę po zwycięstwo"

Piotr Więcek jest bez wątpienia jednym z faworytów irlandzkiego weekendu. Mondello Park to dla niego szczególne miejsce – wygrywał tu już trzykrotnie. W 2022 roku jako pierwszy zawodnik spoza Irlandii triumfował na tym obiekcie, a rok później nie tylko powtórzył ten sukces, ale także zdobył w kwalifikacjach niemal perfekcyjną notę 99,5 punktu, co jest historycznym rekordem cyklu.

- Mondello Park to tor, do którego zawsze wracam z wielką energią. Czuję, że jesteśmy w dobrej formie i jadę do Irlandii z jasnym celem: walczyć o zwycięstwo i zdobyć maksymalnie dużo punktów w kontekście walki o tytuł - mówi Piotr Więcek.

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Drift Masters. Jak wyglądają zawody?

Weekendowa rywalizacja rozpocznie się w sobotę od kwalifikacji. Na ich podstawie kierowcy zostaną dobrani w pary do niedzielnych zawodów głównych w formule pucharowej (TOP 32). Każdy pojedynek to dwa przejazdy w parach. W pierwszym jeden z kierowców "ucieka", a drugi go "goni", starając się jak najwierniej odwzorować jego linię przejazdu. W drugim biegu zawodnicy zamieniają się rolami. Sędziowie oceniają m.in. płynność, agresję w ataku i popełnione błędy, a zwycięzca awansuje do kolejnej rundy. Finał całego sezonu odbędzie się we wrześniu na PGE Narodowym w Warszawie.

Piotr Więcek
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