Jürgen Klopp masakruje początek mundialu. Zmiażdżył mecz otwarcia: "To było po prostu słabe"

Mecz otwarcia Mundialu 2026, z rekordową liczbą czerwonych kartek, natychmiast wywołał ostrą reakcję Jürgena Kloppa.

Słynny niemiecki trener bezlitośnie skrytykował taktyczny poziom obu drużyn, określając go jako "po prostu słaby" i wskazując na chaos na boisku.

Jego brutalna diagnoza stawia pod znakiem zapytania dalsze losy Meksyku i RPA w turnieju. Czy uda im się podnieść po tak miażdżącej ocenie?

"Po prostu słabe taktycznie". Klopp bez litości

Jürgen Klopp, który był gościem w studiu MagentaTV na Estadio Azteca, nie owijał w bawełnę. Jego zdaniem, widowisko, które miało być świętem futbolu, okazało się taktycznym rozczarowaniem. Były menedżer Liverpoolu wprost stwierdził, że z taką grą obie ekipy nie mają czego szukać w dalszej fazie turnieju.

- Taktycznie było to po prostu słabe spotkanie w wykonaniu obu drużyn - ocenił bez wahania Klopp.

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Niemiec zwrócił uwagę, że obie ekipy grały chaotycznie, nie były wystarczająco zwarte, a odległości między zawodnikami były zbyt duże. Jego zdaniem, taka gra to prosta droga do poważnych problemów w kolejnych spotkaniach.

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Spóźnieni, chaotyczni i bez pomysłu

Szczególnie mocno dostało się reprezentacji RPA, która kończyła mecz w dziewiątkę po dwóch czerwonych kartkach. Klopp precyzyjnie zdiagnozował przyczyny ich boiskowej katastrofy. Jego zdaniem agresja piłkarzy RPA wynikała z bezradności i braku piłkarskiego rytmu.

- RPA przez cały mecz w ogóle nie weszła w taki rytm, w którym można być naprawdę agresywnym. Kiedy byli agresywni, spóźniali się i dostawali kartki albo byli ogrywani - stwierdził Klopp.

Surowa ocena Kloppa stawia pod znakiem zapytania przyszłość obu drużyn na mundialu. Choć Meksyk wygrał 2:0, styl pozostawił wiele do życzenia. W drugim meczu grupy A Korea Południowa pokonała Czechy 2:1, co dodatkowo komplikuje sytuację w tabeli. Jeśli Meksyk i RPA nie wyciągną wniosków z mistrzowskiej diagnozy, ich przygoda z turniejem może zakończyć się znacznie szybciej, niż się spodziewali.

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