Inauguracja mundialu przyniosła natychmiastowe emocje: Meksyk pewnie pokonał RPA 2:0 w meczu pełnym czerwonych kartek, ustalając mocny ton turnieju.

Korea Południowa dokonała spektakularnego powrotu, odrabiając straty i triumfując nad Czechami 2:1, co zapewniło jej cenne punkty w grupie.

Nie przegap szczegółów tych zaciętych pojedynków i sprawdź, jakie historyczne wydarzenie miało miejsce na inauguracji mistrzostw!

Meksyk - RPA. Gospodarze zdominowali mecz otwarcia

Piłkarskie mistrzostwa świata rozpoczęły się od mocnego uderzenia gospodarzy. Na wypełnionym po brzegi Estadio Azteca Meksyk pokonał Republikę Południowej Afryki 2:0. Już w 9. minucie fatalny błąd defensywy RPA wykorzystał Julian Quinones, zdobywając pierwszą bramkę turnieju.

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Meksykanie kontrolowali przebieg spotkania, a ich przewagę przypieczętował w 67. minucie Raul Jimenez. Doświadczony napastnik Fulham wykorzystał precyzyjne dośrodkowanie i strzałem głową ustalił wynik meczu. Było to jego 46. trafienie w narodowych barwach. Mecz obfitował w ostre starcia, a sędzia pokazał aż trzy czerwone kartki. Po stronie RPA z boiska wylecieli Yaya Sithole i Themba Zwane, a w doliczonym czasie gry osłabiony został również Meksyk po faulu Cesara Montesa.

Korea Południowa - Czechy. Wielki powrót i historyczny trener

W drugim meczu grupy A Korea Południowa wygrała z Czechami 2:1, choć to Europejczycy, powracający na mundial po 20 latach, jako pierwsi zdobyli gola. Po bezbramkowej pierwszej połowie, w 59. minucie niespodziewanie na prowadzenie wyszli Czesi. Po dalekim wyrzucie z autu najwyżej w polu karnym wyskoczył Ladislav Krejci i precyzyjnym uderzeniem głową pokonał bramkarza.

Taki obrót sprawy podziałał na Koreańczyków bardzo mobilizująco. Już osiem minut później do wyrównania doprowadził pomocnik Feyenoordu, Inbeom Hwang. Choć Czesi chwilę później ponownie trafili do siatki, gol Tomasa Soucka został anulowany z powodu spalonego. Decydujący cios zadali Azjaci. W 80. minucie, po szybkiej kontrze, zwycięstwo reprezentacji Korei Południowej zapewnił napastnik Besiktasu Stambuł, Hyeongyu Oh.

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Spotkanie miało również historyczny wymiar dla selekcjonera Czechów. Miroslav Koubek, mając 74 lata, został najstarszym trenerem w historii mistrzostw świata.

Po pierwszej kolejce spotkań w grupie A na czele tabeli znajdują się Meksyk i Korea Południowa. To właśnie te dwie drużyny zmierzą się ze sobą 19 czerwca w starciu, które może zadecydować o pierwszym miejscu w grupie.

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NIE MA TO JAK WYRZUT PIŁKI Z AUTU 🫡Tak Czesi wyszli na prowadzenie... Nie cieszyli się jednak długo. Osiem minut później Korea Południowa wyrównała.Robi nam się meczycho 😍🔴 📲 OGLĄDAJ #KORCZE ▶️ https://t.co/OIuBjx5AO8 pic.twitter.com/cIFGVaNSf7— TVP SPORT (@sport_tvppl) June 12, 2026