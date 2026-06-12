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Wynik meczu Korea Południowa - Czechy
- Korea Południowa [2:1] Czechy
Korea Południowa - Czechy - STATYSTYKI
|Statystyka
|Korea Południowa
|Czechy
|Bramki
|2
|1
|Kto strzelił
Hwang In-Beom (67')
Oh Hyeon-Gyu (80')
L. Krejci (59')
|Liczba kartek
|1
|0
|Kartki żółte
Lee Gi-Hyuk (90+6')
|-
|Kartki czerwone
|-
|-
|Zmiany
Lee Jae-Sung (62')
Lee Tae-Seok (69')
Son Heung-Min (69')
Hwang In-Beom (84')
Paik Seung-Ho (84')
P. Sulc (64')
P. Schick (64')
L. Provod (64')
A. Sojka (85')
|Strzały celne
|6
|4
|Strzały niecelne
|5
|4
|Wszystkie strzały
|15
|8
|Strzały zablokowane
|4
|1
|Strzały z pola karnego
|10
|5
|Strzały spoza pola karnego
|5
|3
|Faule
|9
|16
|Rzuty rożne
|4
|5
|Spalone
|2
|2
|Posiadanie piłki
|62%
|38%
|Interwencje bramkarza
|3
|4
|Wszystkie podania
|542
|323
|Celne podania
|469
|228
|Skuteczność podań
|87%
|71%
Korea Południowa - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Korea Południowa:
- Kim Seung-gyu (bramkarz)
- Han-Beom Lee (obrońca)
- Kim Min-jae (obrońca)
- Gi-Hyuk Lee (obrońca)
- Young-woo Seol (pomocnik)
- Hwang In-beom (pomocnik)
- Seung Ho Paik (pomocnik)
- Lee Tae-seok (pomocnik)
- Kang-in Lee (napastnik)
- Jae-sung Lee (napastnik)
- Son Heung-min (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Jo Hyeonwoo (bramkarz)
- Song Bum-keun (bramkarz)
- Kim Moon-hwan (obrońca)
- Wi-je Cho (obrońca)
- Kim Tae-hyeon (obrońca)
- Dong-gyeong Lee (pomocnik)
- Jens Castrop (pomocnik)
- Ji-sung Eom (napastnik)
- Jin-gyu Kim (pomocnik)
- Jin-seob Park (pomocnik)
- Jun-Ho Bae (pomocnik)
- Gue-sung Cho (napastnik)
- Hwang Hee-chan (napastnik)
- Hyeon-gyu Oh (napastnik)
- Yang Hyun-Jun (napastnik)
Czechy - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Czechy:
- Matěj Kovář (bramkarz)
- Štěpán Chaloupek (obrońca)
- Robin Hranáč (obrońca)
- Ladislav Krejčí (obrońca)
- Vladimír Coufal (pomocnik)
- Tomáš Souček (pomocnik)
- Alexandr Sojka (pomocnik)
- Jaroslav Zelený (pomocnik)
- Pavel Šulc (napastnik)
- Lukáš Provod (napastnik)
- Patrik Schick (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Jindřich Staněk (bramkarz)
- Lukáš Horníček (bramkarz)
- David Jurásek (obrońca)
- David Zima (obrońca)
- Tomáš Holeš (obrońca)
- Michal Sadílek (pomocnik)
- David Douděra (pomocnik)
- Denis Višinský (pomocnik)
- Hugo Sochurek (pomocnik)
- Lukáš Červ (pomocnik)
- Vladimír Darida (pomocnik)
- Adam Hložek (napastnik)
- Jan Kuchta (napastnik)
- Mojmír Chytil (napastnik)
- Tomáš Chorý (napastnik)