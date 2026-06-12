Korea Południowa - Czechy (12.06.2026): wynik na żywo. Sprawdź statystyki i składy drużyn

Redakcja Super Sport
2026-06-12 6:06

Mecz Korei Południowej z Czechami na Mundialu 2026 to jedno ze spotkań pierwszej kolejki fazy grupowej, które odbyło się 12 czerwca na Estadio Akron w Guadalajarze. Obie reprezentacje walczyły o punkty na otwarcie mistrzostw świata, starając się wypracować przewagę w swojej grupie. Kto skuteczniej budował akcje i jak ostatecznie zakończyło się to starcie? Poniżej znajdziecie statystyki meczu Korea Południowa – Czechy.

South Korea-Czech Republic (Mundial 2026)
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI South Korea-Czech Republic (Mecz Mundial 2026)

Wynik meczu Korea Południowa - Czechy

  • Korea Południowa [2:1] Czechy

Korea Południowa - Czechy - STATYSTYKI

StatystykaKorea PołudniowaCzechy
Bramki21
Kto strzelił

Hwang In-Beom (67')

Oh Hyeon-Gyu (80')

L. Krejci (59')

Liczba kartek10
Kartki żółte

Lee Gi-Hyuk (90+6')

-
Kartki czerwone--
Zmiany

Lee Jae-Sung (62')

Lee Tae-Seok (69')

Son Heung-Min (69')

Hwang In-Beom (84')

Paik Seung-Ho (84')

P. Sulc (64')

P. Schick (64')

L. Provod (64')

A. Sojka (85')

Strzały celne64
Strzały niecelne54
Wszystkie strzały158
Strzały zablokowane41
Strzały z pola karnego105
Strzały spoza pola karnego53
Faule916
Rzuty rożne45
Spalone22
Posiadanie piłki62%38%
Interwencje bramkarza34
Wszystkie podania542323
Celne podania469228
Skuteczność podań87%71%
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Korea Południowa - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Korea Południowa:

  • Kim Seung-gyu (bramkarz)
  • Han-Beom Lee (obrońca)
  • Kim Min-jae (obrońca)
  • Gi-Hyuk Lee (obrońca)
  • Young-woo Seol (pomocnik)
  • Hwang In-beom (pomocnik)
  • Seung Ho Paik (pomocnik)
  • Lee Tae-seok (pomocnik)
  • Kang-in Lee (napastnik)
  • Jae-sung Lee (napastnik)
  • Son Heung-min (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Jo Hyeonwoo (bramkarz)
  • Song Bum-keun (bramkarz)
  • Kim Moon-hwan (obrońca)
  • Wi-je Cho (obrońca)
  • Kim Tae-hyeon (obrońca)
  • Dong-gyeong Lee (pomocnik)
  • Jens Castrop (pomocnik)
  • Ji-sung Eom (napastnik)
  • Jin-gyu Kim (pomocnik)
  • Jin-seob Park (pomocnik)
  • Jun-Ho Bae (pomocnik)
  • Gue-sung Cho (napastnik)
  • Hwang Hee-chan (napastnik)
  • Hyeon-gyu Oh (napastnik)
  • Yang Hyun-Jun (napastnik)

Czechy - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Czechy:

  • Matěj Kovář (bramkarz)
  • Štěpán Chaloupek (obrońca)
  • Robin Hranáč (obrońca)
  • Ladislav Krejčí (obrońca)
  • Vladimír Coufal (pomocnik)
  • Tomáš Souček (pomocnik)
  • Alexandr Sojka (pomocnik)
  • Jaroslav Zelený (pomocnik)
  • Pavel Šulc (napastnik)
  • Lukáš Provod (napastnik)
  • Patrik Schick (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Jindřich Staněk (bramkarz)
  • Lukáš Horníček (bramkarz)
  • David Jurásek (obrońca)
  • David Zima (obrońca)
  • Tomáš Holeš (obrońca)
  • Michal Sadílek (pomocnik)
  • David Douděra (pomocnik)
  • Denis Višinský (pomocnik)
  • Hugo Sochurek (pomocnik)
  • Lukáš Červ (pomocnik)
  • Vladimír Darida (pomocnik)
  • Adam Hložek (napastnik)
  • Jan Kuchta (napastnik)
  • Mojmír Chytil (napastnik)
  • Tomáš Chorý (napastnik)
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