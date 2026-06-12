Korea Południowa - Czechy (12.06.2026): wynik na żywo. Sprawdź statystyki i składy drużyn

Redakcja Super Sport 6:06

Mecz Korei Południowej z Czechami na Mundialu 2026 to jedno ze spotkań pierwszej kolejki fazy grupowej, które odbyło się 12 czerwca na Estadio Akron w Guadalajarze. Obie reprezentacje walczyły o punkty na otwarcie mistrzostw świata, starając się wypracować przewagę w swojej grupie. Kto skuteczniej budował akcje i jak ostatecznie zakończyło się to starcie? Poniżej znajdziecie statystyki meczu Korea Południowa – Czechy.

Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI South Korea-Czech Republic (Mecz Mundial 2026)