Polak zrzucił królów z tronu! Niewiarygodny zwrot akcji w walce o mistrzostwo

Irlandzka runda Drift Masters dostarczyła niewiarygodnych emocji, kompletnie wywracając dotychczasowy układ sił w klasyfikacji generalnej.

Paweł Korpuliński sensacyjnie odniósł pierwsze zwycięstwo, niespodziewanie obejmując prowadzenie w mistrzostwach, podczas gdy faworyci odpadali.

Sprawdź, jak te dramatyczne rozstrzygnięcia wpływają na walkę o tytuł i kto ma największe szanse na triumf w wielkim finale na PGE Narodowym!

Faworyci na deskach! Bezlitosny tor w Mondello Park

Weekend z Drift Masters 2026 na irlandzkim torze Mondello Park dostarczył kibicom dawkę niewiarygodnych emocji i sensacyjnych rozstrzygnięć. Szybki i bezlitosny układ trasy, wspierany przez żywiołową publiczność, okazał się prawdziwym testem dla najlepszych kierowców Europy. Już na etapie TOP32 stało się jasne, że ten dzień wywróci tabelę do góry nogami.

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Z rywalizacją pożegnali się główni kandydaci do tytułu. Liderzy klasyfikacji generalnej, Conor Shanahan i Piotr Więcek, a także trzeci w stawce James Deane, musieli uznać wyższość rywali. O losach pojedynków decydowały nie tylko błędy i presja, ale również awarie techniczne, które eliminowały kolejnych zawodników.

Triumf Korpulińskiego, pech Więcka

W całym tym zamieszaniu najchłodniejszą głowę zachował Paweł Korpuliński. Polski zawodnik przejechał zawody niemal perfekcyjnie, imponując spokojem i żelazną konsekwencją. W drodze po historyczny triumf pokonał w TOP16 Jakuba Przygońskiego, a następnie poradził sobie z Duane’em McKeeverem i Nasserem Alharbalim. W wielkim finale Korpuliński zmierzył się z rewelacją gospodarzy, Conorem Falveyem, i postawił kropkę nad „i”. To nie tylko jego pierwsze zwycięstwo w rundzie Drift Masters, ale także awans na pozycję lidera mistrzostw.

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Dla polskich kibiców był to jednak weekend pełen skrajnych emocji. Obok spektakularnego sukcesu Korpulińskiego, musieli przełknąć gorycz porażki Piotra Więcka. Jeden z głównych faworytów odpadł już w TOP32, co jest jedną z największych niespodzianek sezonu.

Walka o tytuł dopiero się zaczyna

Po trzech rundach sytuacja w klasyfikacji generalnej zrobiła się niezwykle gorąca. Paweł Korpuliński prowadzi z dorobkiem 223 punktów, ale tuż za jego plecami czają się Conor Shanahan (219 pkt) i James Deane (215 pkt). Piotr Więcek, mimo spadku na czwarte miejsce (202 pkt), wciąż ma niewielką stratę do czołówki.

Przed zawodnikami jeszcze cztery rundy, a walka o mistrzowski tytuł rozstrzygnie się podczas wielkiego finału na PGE Narodowym w Warszawie. Następne emocje czekają nas już 11-12 lipca w Finlandii.

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