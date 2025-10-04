Prezydent Karol Nawrocki zszokował wszystkich. Nie uwierzysz, co robił w sobotę! Zaskoczenie [WIDEO]

Nie od dziś wiadomo, że Karol Nawrocki jest wielkim kibicem piłki nożnej

W sobotę, 4 października prezydent Polski pojawił się na zaskakującym meczu

Karol Nawrocki został przyłapany na spotkaniu ekipy z A-Klasy Jaguara Wolanów

Karol Nawrocki na meczu radomskiej A-Klasy

Prezydent Polski zapowiadał, że będzie pojawiał się na wielu meczach. Jedną z jego obietnic było pojawienie się na wszystkich stadionach PKO BP Ekstraklasy w tej kadencji. I o ile można to zrozumieć, gdy na trybunach są dziesiątki tysięcy kibiców, to jego zachowanie w sobotę, 4 października mogło zaskoczyć. Karol Nawrocki przyjechał na spotkanie A-Klasowej ekipy Jaguara Wolanów, który grał z Młodzikiem 18 Radom.

Informację o jego obecności na meczu przekazał dziennikarz Weszlo.com Szymon Janczyk. Prezydent przy okazji miał skosztować lokalnego kebaba i z szalikiem na szyi oglądać mecz razem z kibicami.

Tak Karol Nawrocki szalał po bramce Lewandowskiego w Polska – Finlandia. Potem wszedł do szatni [ZDJĘCIA]

- Gram sobie dzisiaj mecz, a tu prezydent wpadł na trybuny. W imieniu Jaguara Wolanów dziękuję za odwiedziny, mamy nadzieję, że kebab smakował Ładny szalik, proszę bronić barw – napisał dziennikarz Weszło, Szymon Janczyk.

Karol Nawrocki jest kibicem Lechii Gdańsk

Karol Nawrocki został prezydentem Polski, a wcześniej wielokrotnie przypominano o jego związkach z Lechią Gdańsk, jednym z trójmiejskich zespołów. To właśnie na stadionie tego klubu pojawił się po raz pierwszy jako Głowa Państwa. Widziano go również na meczach towarzyskich m.in. Rakowa Częstochowa czy reprezentacji Polski na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

Sam również grał amatorsko w piłkę nożną w Ex Siedlce Gdańsk, a także w zaawansowanym stopniu trenował boks. W ostatnim czasie pojawiał się na mniejszych galach bokserskich w Polsce.

Gram sobie dzisiaj mecz, a tu prezydent wpadł na trybuny. @NawrockiKn w imieniu Jaguara Wolanów dziękuję za odwiedziny, mamy nadzieję, że kebab smakował 😁 Ładny szalik, proszę bronić barw! pic.twitter.com/pk6WiA5EoL— Szymon Janczyk (@sz_janczyk) October 4, 2025