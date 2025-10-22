Duet Robert Lewandowski - Leo Messi to nie sen! Transferowa bomba, cały świat czeka

Robert Lewandowski wraca do treningów po kontuzji, ale pojawiają się spekulacje na temat jego transferu po zakończeniu sezonu.

Mówi się o zainteresowaniu Lewandowskim ze strony Interu Miami, gdzie gra Leo Messi.

Inter Miami ma przygotowywać lukratywną, dwuletnią ofertę kontraktową dla Lewandowskiego.

Transfer do Interu Miami stworzyłby duet Roberta Lewandowskiego i Leo Messiego.

Gdzie Robert Lewandowski zagra w przyszłym sezonie? Jest nowa wiadomość

Wygląda na to, że Robert Lewandowski jest na dobrej drodze do powrotu na boisko. W środę, 22 października, dobrze poinformowany w sprawach związanych z klubem FC Barcelona dziennikarz Carlos Monfort z katalońskiego "Sportu", przekazał optymistyczne wieści, na które powołał się profil total Barca na platformie X.

Lewandowski został dzisiaj w siłowni i już zaczął biegać, Ferran trenował z grupą, podobnie jak Raphinha, Christensen również dzisiaj nie trenował. Nie w pełni wyzdrowiał z problemów żołądkowo-jelitowych

- czytamy. Wielu kibiców jednak bardziej od tego, kiedy Robert Lewandowski wróci na boisko, interesuje to, w jakim klubie zagra w przyszłym sezonie. Wydaje się bowiem wielce prawdopodobne, że kapitan polskiej reprezentacji opuści Barcelonę. Mówiło się już o tym, że "Lewy" trafi do AC Milan, Atletico Madryt czy Manchesteru United. Teraz pojawiła się nowa wiadomość. Jeśli ten transfer doszedłby do skutku duet Robert Lewandowski - Leo Messi stałby się faktem. O co chodzi?

Robert Lewandowski zagra z Leo Messim w Interze Miami? "Na stole ma pojawić się umowa"

Wkrótce na stole bowiem pojawić ma się całkiem nowa oferta dla Roberta Lewandowskiego. Chodzi o propozycję przejścia do drużyny Inter Miami, w której gra Leo Messi!

Jak przekazał dziennikarz Ekrem Konur, teraz Lewandowski stanie przed koniecznością decyzji w sprawie zupełnie nowego kierunku swoich ewentualnych przenosin z FC Barcelony. W tym przypadku mowa o zespole z amerykańskiej Major League Soccer. Według powyższego źródła włodarze Interu Miami przygotowują lukratywną propozycję kontraktową dla kapitana kadry Biało-Czerwonych. Na stole ma pojawić się umowa ważna przez najbliższe 2 lata

- czytamy w portalu PilkaNożna. Wyobrażacie sobie ten kosmiczny duet Robert Lewandowski - Leo Messi?!

