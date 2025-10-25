El Clasico: Hansi Flick ma potworny ból głowy. Chodzi nie tylko o Lewandowskiego!

FC Barcelona – Real Madryt już w niedzielę, 26 października o 16:15

Hitowe starcie rozgrzewa cały świat i z pewnością nie zabraknie ogromnych emocji

Hansi Flick przed El Clasico ma poważne problemy!

El Clasico: Real chce przerwać pechową passę porażek!

Hiszpańskie media zapowiadają niedzielne El Clasico jako starcie pełne emocji i podtekstów. Real Madryt będzie chciał przerwać serię porażek z Barceloną z poprzedniego sezonu, natomiast trener „Blaugrany” Hansi Flick – mimo kontuzji kilku kluczowych zawodników – nie zamierza rezygnować ze swojej ofensywnej filozofii gry.

„Klasyk płonie” – takim tytułem dziennik „Marca” zapowiedział spotkanie, umieszczając na okładce walczących o piłkę Viniciusa Juniora i Lamine’a Yamala. Gazeta podkreśliła, że młoda gwiazda Barcelony dodatkowo podgrzała atmosferę przed meczem, mówiąc o rywalach: „kradną, oszukują”.

Dziennik „AS” skupił się na przygotowaniach Kyliana Mbappe, który w ubiegłorocznym meczu na Santiago Bernabeu został aż osiem razy złapany na spalonym. Francuz, będący obecnie liderem klasyfikacji strzelców ligi hiszpańskiej, zapowiedział, że tym razem to Real „zrobi wszystko, by zdominować rywala”.

El Clasico: Problemy Hansiego Flicka! Gwiazdy nie zagrają

Katalońska „La Vanguardia” nazwała Mbappe „symbolem i dumą” Realu Madryt oraz człowiekiem, który „sprawił, że kibice zapomnieli o Cristiano Ronaldo”. Z kolei „AS” cytuje Jude’a Bellinghama, który podkreślił, że jest w najlepszej formie fizycznej od dłuższego czasu, co potwierdził decydującą bramką w meczu Ligi Mistrzów z Juventusem.

Optymizm panuje również w Barcelonie. Prezes klubu Joan Laporta w rozmowie z „Mundo Deportivo” przypomniał cztery zwycięstwa z poprzedniego sezonu i stwierdził: „Jestem przekonany, że wygramy na Bernabeu”.

Jak informuje dziennik „Sport”, Flick nie zmieni stylu gry mimo absencji Raphinhi i Roberta Lewandowskiego. Choć rekonwalescencja Polaka przebiega wzorowo, sztab szkoleniowy uznał, że jego występ byłby zbyt ryzykowny. W składzie „Dumy Katalonii” znajdzie się jednak drugi z Polaków – Wojciech Szczęsny, który zastąpi kontuzjowanego Joana Garcię.

Po dziewięciu kolejkach Real Madryt prowadzi w tabeli La Ligi z dorobkiem 24 punktów. Barcelona ma dwa mniej i zajmuje drugie miejsce.