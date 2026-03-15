FC Barcelona podejmuje Sevillę w 28. kolejce hiszpańskiej LaLiga.

Robert Lewandowski zaczyna mecz w pierwszym składzie.

Czy Barcelona wygra i odskoczy Realowi w tabeli LaLiga?

FC Barcelona - Sevilla: SKŁADY. Lewandowski w pierwszym składzie

Robert Lewandowski zagra od pierwszej minuty w meczu FC Barcelona - Sevilla w 28. kolejce hiszpańskiej LaLiga Kontuzjowani wciąż są Jules Koundé, Alejandro Balde i Frenkie de Jong. Lamine Yamal zaczyna mecz na ławce rezerwowych, żeby odpoczął przed środowym rewanżem z Newcastle United w Lidze Mistrzów. Poniżej składy:

FC Barcelona: Joan García - Xavi Espart, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo - Bernal, Pedri - Roony, Dani Olmo, Raphinha - Lewandowski.

Sevilla: Vlachodimos - Carmona, Nianzou, Gudelj, Suazo - Agoume, Sow - Oso, Alexis Sanchez, Sanchez Juanlu - Adams.

FC Barcelona - Sevilla: Flick chce kompletu trzech zwycięstw

Mecz FC Barcelona - Sevilla zapowiada się bardzo ciekawie. Real Madryt dołek formy ma już chyba za sobą, bo wczoraj w efektownym stylu rozbił pewnie 4:1 Elche, zmniejszając dystans do Barco do zaledwie jednego punktu. Jak odpowiedzą Katalończycy? Barcelona w tym sezonie wygrała wszystkie ligowe mecze na własnym stadionie. Sevilla nie przegrała pięciu ostatnich meczów (cztery remisy i jedno zwycięstwo).

- Mamy przed sobą kolejne trzy mecze w ciągu tygodnia, więc ten okres jest dla nas niezwykle ważny - powiedział Hansi Flick, trener Barcelony. - Wszystkie trzy spotkania gramy u siebie i naszym celem jest wygranie ich w komplecie. Nie będzie to łatwe, bo znamy mocne strony Sevilli. Są bardzo agresywni, grają jeden na jednego, wysoko pressują. Zobaczymy, co się wydarzy, ale musimy grać z pewnością siebie i to chcę zobaczyć w zespole - dodał Niemiec.

FC Barcelona - Sevilla Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO?

Mecz FC Barcelona - Sevilla w hiszpańskiej LaLiga zostanie rozegrany w niedzielę 15 marca 2026. Początek meczu FC Barcelona - Sevilla o godzinie 16.15. Transmisja TV z meczu FC Barcelona - Sevilla na antenie Canal+ Sport oraz online Canal+ ONLINE.

