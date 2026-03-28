Ogromne osłabienie Barcelony! Ten komunikat jest jak wyrok!

Kontuzja Raphinhi podczas meczu Brazylii z Francją to ogromny cios dla Barcelony.

Brazylijski skrzydłowy, kluczowy zawodnik, będzie pauzował przez około 5 tygodni.

Jak wpłynie to na walkę Barcelony o mistrzostwo Hiszpanii i Ligę Mistrzów?

Sprawdź, które kluczowe mecze opuści Raphinha i jakie mogą być konsekwencje!

Raphinha wraca do Barcelony kontuzjowany. Napastnik Barçy doznał urazu w czwartek podczas meczu towarzyskiego, w którym reprezentacja Brazylii przegrała z Francją 1:2 w Bostonie. Piłklarz poczuł silny ból w prawej nodze i zgłosił to w przerwie meczu selekcjonerowi Carlo Ancelottiemu oraz lekarzom „Canarinhos”. Nie zagrał już w drugiej połowie, a w piątek przeszedł badania medyczne, które potwierdziły kontuzję.

Brazylijska Konfederacja Piłki Nożnej oficjalnie poinformowała o wycofaniu Raphinhi z kadry, aby mógł wrócić do Barcelony i kontynuować leczenie w klubie. W Brazylii krążyły różne spekulacje na temat tego, jak poważny jest to uraz. Od prostych problemów mięśniowych po nawet możliwość opuszczenia przez niego mundialu, mimo, że do turnieju pozostało jeszcze ponad dwa miesiące. FC Barcelona wydała komunikat, który rozwiał wątpliwości i potwierdził najgorsze obawy. Kontuzja Raphinhi jest poważna, przewidywany czas absencji to 5 tygodni.

„Zawodnik pierwszej drużyny Rafael Dias „Raphinha” ma kontuzję uda prawej nogi, co potwierdziły badania medyczne przeprowadzone po dolegliwościach, które zgłosił podczas meczu Brazylia – Francja. Raphinha wraca do Barcelony, aby rozpocząć odpowiednie leczenie. Przybliżony czas rekonwalescencji wynosi pięć tygodni” - czytamy w komunikacie.

Mecze, które opuści Raphinha

Raphinha doznał kontuzji w prawym mięśniu dwugłowym uda, czyli w tylnej części nogi. Brazylijczyk już stracił kilka meczów pod koniec września zeszłego roku z powodu kontuzji mięśniowej i był wtedy wyłączony z gry przez blisko dwa miesiące, podczas których drużyna bardzo odczuła jego nieobecność. Raphinha nie będzie mógł zagrać przeciwko Atlético Madryt, z którym Barca zagra najpierw w LaLiga (4 września), a zaraz potem w ćwierćfinale Ligi Mistrzów (8 kwietnia). Opuści również derbowy mecz ligowy z RCD Espanyol (11 kwietnia) oraz rewanż w Lidze Mistrzów z Atletico (14 kwietnia). Nie zagra również w meczach LaLiga przeciwko Celcie i Getafe. Nie zdąży też na pierwszy mecz półfinału Ligi Mistrzów (w przypadku awansu Barcelony), zaplanowany na 28 lub 29 kwietnia. Pięć tygodni absencji upłynie 1 maja, a rewanż półfinału miałby się odbyć 5 lub 6 maja.

