Robert Lewandowski wróci na Camp Nou?! Pilne wiadomości prosto z Barcelony

2025-11-08 13:16

FC Barcelona szykuje się do powrotu na odnowiony stadion Camp Nou. Po ponad roku przerwy spowodowanej przebudową obiektu, drużyna Roberta Lewandowskiego ma rozegrać pierwszy oficjalny mecz przed własną publicznością 22 listopada. Rywalem Katalończyków w 13. kolejce La Liga będzie Athletic Bilbao.

Robert Lewandowski wróci na Camp Nou. Ujawnili datę

FC Barcelona planuje rozegrać pierwszy oficjalny mecz na odnowionym stadionie Camp Nou 22 listopada. W 13. kolejce hiszpańskiej ekstraklasy rywalem Katalończyków będzie Athletic Bilbao – poinformował portal Sport.es.

W piątek odbyła się próba generalna przed powrotem drużyny na Camp Nou. Otwarty trening pierwszego zespołu przyciągnął 23 tysiące kibiców i przebiegł bez zakłóceń. – „Myślę, że nie będziemy mieli większych trudności w osiągnięciu naszego wspólnego celu – powrotu na stadion 22 listopada. Przedstawiciele ratusza są bardzo zadowoleni z zakończenia fazy 1B. Trzeba sprawdzić wszystko: schody, poręcze, systemy ewakuacyjne. Dzisiaj przekonaliśmy się, że wszystko działa naprawdę dobrze” – powiedział Joan Sentelles, dyrektor projektu Espai Barça, w rozmowie z Catalunya Radio.

Jak dodał, próby ewakuacyjne wypadły pomyślnie. – Cel, czyli skrócenie czasu z 12 do ośmiu minut, jest rzeczywisty, a nie tylko symulowany – zaznaczył. W październiku klub otrzymał zgodę na organizację meczów z maksymalną liczbą 25 991 widzów na trybunach. Przed inauguracją ligową Barcelona stara się o kolejne pozwolenie, które umożliwi zwiększenie pojemności do 45 401 miejsc.

Ile trwał remont Camp Nou?

Przebudowa Camp Nou rozpoczęła się w czerwcu 2023 roku i kosztowała około 1,2 miliarda euro. Po modernizacji stadion pomieści 105 tysięcy widzów, stając się największym obiektem piłkarskim w Europie.

Od początku sezonu 2023/24 Barcelona rozgrywa swoje mecze domowe na Stadionie Olimpijskim w Montjuïc, który może pomieścić 55 tysięcy widzów.

Po 11 kolejkach La Liga zespół prowadzony przez Xaviego Hernandeza zajmuje drugie miejsce w tabeli z dorobkiem 25 punktów – o pięć mniej od prowadzącego Realu Madryt.

