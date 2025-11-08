Robert Lewandowski wróci na Camp Nou?! Pilne wiadomości prosto z Barcelony

Robert Lewandowski i FC Barcelona szykują się na powrót na Camp Nou

„Duma Katalonii” ma zagrać kolejne spotkanie na ikonicznym stadionie jeszcze w listopadzie

Hiszpańskie media ogłosiły z dumą, kiedy może to nastąpić

Robert Lewandowski wróci na Camp Nou. Ujawnili datę

FC Barcelona planuje rozegrać pierwszy oficjalny mecz na odnowionym stadionie Camp Nou 22 listopada. W 13. kolejce hiszpańskiej ekstraklasy rywalem Katalończyków będzie Athletic Bilbao – poinformował portal Sport.es.

W piątek odbyła się próba generalna przed powrotem drużyny na Camp Nou. Otwarty trening pierwszego zespołu przyciągnął 23 tysiące kibiców i przebiegł bez zakłóceń. – „Myślę, że nie będziemy mieli większych trudności w osiągnięciu naszego wspólnego celu – powrotu na stadion 22 listopada. Przedstawiciele ratusza są bardzo zadowoleni z zakończenia fazy 1B. Trzeba sprawdzić wszystko: schody, poręcze, systemy ewakuacyjne. Dzisiaj przekonaliśmy się, że wszystko działa naprawdę dobrze” – powiedział Joan Sentelles, dyrektor projektu Espai Barça, w rozmowie z Catalunya Radio.

Jak dodał, próby ewakuacyjne wypadły pomyślnie. – Cel, czyli skrócenie czasu z 12 do ośmiu minut, jest rzeczywisty, a nie tylko symulowany – zaznaczył. W październiku klub otrzymał zgodę na organizację meczów z maksymalną liczbą 25 991 widzów na trybunach. Przed inauguracją ligową Barcelona stara się o kolejne pozwolenie, które umożliwi zwiększenie pojemności do 45 401 miejsc.

Ile trwał remont Camp Nou?

Przebudowa Camp Nou rozpoczęła się w czerwcu 2023 roku i kosztowała około 1,2 miliarda euro. Po modernizacji stadion pomieści 105 tysięcy widzów, stając się największym obiektem piłkarskim w Europie.

Od początku sezonu 2023/24 Barcelona rozgrywa swoje mecze domowe na Stadionie Olimpijskim w Montjuïc, który może pomieścić 55 tysięcy widzów.

Po 11 kolejkach La Liga zespół prowadzony przez Xaviego Hernandeza zajmuje drugie miejsce w tabeli z dorobkiem 25 punktów – o pięć mniej od prowadzącego Realu Madryt.