Wojciech Szczęsny był bezradny! Tak został pokonany chwilę po powrocie

Wojciech Szczęsny był bez szans!

Barcelona w swoim stylu rozpoczęła spotkanie z Realem Sociedad. Przeważali i cały czas próbowali stworzyć dogodną okazję, aby zmienić błyskawicznie wynik na tablicy. To było prawdziwe utrapienie dla Blaugrany, ponieważ mimo wielu szans nie byli w stanie pokonać Alexa Remiro. Sytuacja szybko się zemściła, a w 31. minucie po niesamowitej akcji Ander Barrenetxea podał do pustej bramki Alvaro Odriozoli. Wojciech Szczęsny był kompletnie bez szans!

Barcelona wściekła rozpoczęła ponowny szturm na bramkę rywali. Znowu przed szansą stanął Marcus Rashford, czy Jules Kounde, ale znakomitymi interwencjami popisał się golkiper gości. W 43. minucie Anglik dograł znakomitą piłkę z rzutu rożnego, co wykorzystał Francuz, popisując się pięknym strzałem głową! Emocji nie brakuje!

𝐑𝐄𝐀𝐋 𝐒𝐎𝐂𝐈𝐄𝐃𝐀𝐃 𝐍𝐀 𝐏𝐑𝐎𝐖𝐀𝐃𝐙𝐄𝐍𝐈𝐔! 😱Kłopoty, kłopoty Blaugrany! 👀 Alvaro Odriozola rozpoczyna strzelanie 🎯 #lazabawa 🇪🇸 pic.twitter.com/gfdIfbXOyN— ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) September 28, 2025