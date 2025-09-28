Wojciech Szczęsny był bezradny! Tak został pokonany chwilę po powrocie

Robert Szapski
Robert Szapski
2025-09-28 19:22

Mecz Barcelony z Realem Sociedad był od samego początku pod dyktando podopiecznych Hansiego Flicka. Przed swoimi szansami byli Marcus Rashford i Robert Lewandowski. Żadna z prób ofensywnych piłkarzy Blaugrany nie zdołała pokonać Alexa Remiro. Kibice coraz bardziej się niecierpliwili, jednak ofensywa Dumy Katalonii nie była w stanie nic z tym zrobić. Niemoc Barcelony wykorzystali piłkarze Realu Sociedad.

Barcelona - Real Sociedad

i

Autor: Zrzut ekranu/Eleven Sports/ X (Twitter)

Wojciech Szczęsny był bez szans!

Barcelona w swoim stylu rozpoczęła spotkanie z Realem Sociedad. Przeważali i cały czas próbowali stworzyć dogodną okazję, aby zmienić błyskawicznie wynik na tablicy. To było prawdziwe utrapienie dla Blaugrany, ponieważ mimo wielu szans nie byli w stanie pokonać Alexa Remiro. Sytuacja szybko się zemściła, a w 31. minucie po niesamowitej akcji Ander Barrenetxea podał do pustej bramki Alvaro Odriozoli. Wojciech Szczęsny był kompletnie bez szans!

Barcelona wściekła rozpoczęła ponowny szturm na bramkę rywali. Znowu przed szansą stanął Marcus Rashford, czy Jules Kounde, ale znakomitymi interwencjami popisał się golkiper gości. W 43. minucie Anglik dograł znakomitą piłkę z rzutu rożnego, co wykorzystał Francuz, popisując się pięknym strzałem głową! Emocji nie brakuje!

Super Sport SE Google News
WOJCIECH SZCZĘSNY
BARCELONA
LA LIGA