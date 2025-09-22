Ewa Pajor na pewno otrzyma nagrodę!

Rywalizacja zarówno dla Lewandowskiego, jak i dla Pajor jest niezwykle zacięta, dlatego wiele wskazuje na to, że także w tym roku Polacy mogą zakończyć plebiscyt bez Złotej Piłki. Nie oznacza to jednak, że kibice znad Wisły nie będą mieć powodów do radości. W poniedziałkowy wieczór Ewa Pajor zostanie oficjalnie nagrodzona trofeum im. Gerda Muellera. To wyjątkowe wyróżnienie, bo po raz pierwszy w historii trafi ono do kobiety. Napastniczka Barcelony wywalczyła je w pełni zasłużenie, zdobywając najwięcej goli w minionym sezonie. Zdobyła w sumie aż 52 bramki i dołożyła do nich 18 asyst.

Czym jest Gerd Müller Trophy?

Trofeum Gerda Müllera to nagroda piłkarska przyznawana corocznie przez magazyn "France Football" dla najskuteczniejszego strzelca poprzedniego sezonu, biorąc pod uwagę bramki zdobyte zarówno dla klubów europejskich, jak i reprezentacji narodowych. Nagroda została ustanowiona w 2021 roku, początkowo pod nazwą "Napastnik Roku", a w 2022 roku zmieniono jej nazwę na cześć niemieckiego napastnika Gerda Müllera, który zmarł w sierpniu 2021 roku.

Dotychczasowi laureaci Trofeum Gerda Müllera (mężczyźni):

2021: Robert Lewandowski (64 gole)

2022: Robert Lewandowski (57 goli)

2023: Erling Haaland (56 goli)

2024: Harry Kane i Kylian Mbappé (po 52 gole, nagroda dzielona)

Pajor do stolicy Katalonii przeniosła się latem 2024 roku i z miejsca stała się jedną z najgroźniejszych piłkarek na Starym Kontynencie. W drużynie zaaklimatyzowała się ekspresowym tempie, czego efektem były tytuły: mistrzostwo Hiszpanii, Puchar Królowej i Superpuchar Hiszpanii. Do tych sukcesów przyczyniła się bardzo mocno, bo strzeliła dla FCB aż 52 gole, dołożyła do nich 18 asyst.

Lewandowski nominowany

Na liście trzydziestu nominowanych znalazł się także Robert Lewandowski, ale jego szanse na główne trofeum są bardzo małe. Zaskoczeniem może być brak Wojciecha Szczęsnego w gronie kandydatów do Trofeum Jaszyna, przyznawanego najlepszemu bramkarzowi.

