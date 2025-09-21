FC Barcelona rozbiła Getafe! 90 trudnych minut dla Lewandowskiego [SKRÓT MECZU]

FC Barcelona - Getafe 3:0 (2:0)

Bramki: Ferran (15', 34'), Olmo (62')

Kartki: Raphinha, Christensen - Mario Martin, Liso, Djene, Abqar

Barcelona: Joan Garcia - Kounde, Eric, Christensen, Gerard Martin (84', Araujo) - Pedri (76', Roony), de Jong (60', Casado), Olmo - Raphinha (46', Rashford), Lewandowski, Ferran Torres (60', Fermin)

Getafe: Soria - Kiko Femenia, Djene (46', Davinchi), D. Duarte, Abqar, Rico - Milla, Mario Martin (46', Munoz), Arambarri (70', Coba da Costa) - Mayoral (46', Abu Kamara), Liso (80', Alex Sancris)

FC Barcelona - Getafe Witamy w relacji na żywo z meczu FC Barcelona - Getafe w 5. kolejce La Liga. Początek spotkania zaplanowano na 21:00. Robert Lewandowski po raz pierwszy w tym sezonie La Liga znalazł się w pierwszym składzie! 𝐋𝐈𝐍𝐄 𝐔𝐏 🔵🔴#BarçaGetafe pic.twitter.com/FvUmHn7kZ1 — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 21, 2025 20:50 Do meczu zostało 10 minut. Już za chwilę piłkarze wyjdą na murawę! I już obie drużyny są w tunelu prowadzącym na boisko. W Barcelonie leje dziś siarczysty deszcz! Ulewa na szczęście nie przeszkadza w rozegraniu tego meczu, a piłkarze są już na murawie. 1' Getafe rozpoczęło mecz! 2' I już pierwsza akcja Barcelony przyniosła rzut rożny. 3' Szybka żółta kartka dla Mario Martina za ostry faul na Kounde przed własnym polem karnym. 4' Barca rozegrała rzut wolny na krótko, ale finalizujący strzał Raphinhi był kompletnie nieudany. 5' Raphinha zgłosił problem zdrowotny i sędzia wstrzymał grę. Oby nie było to nic poważnego. 6' Ważna interwencja Erica w polu karnym, a po chwili faul na Lewandowskim grającym "na zastawkę". 8' Pierwsza naprawdę groźna akcja Barcelony, ale strzał Ferrana z pola karnego został zablokowany! 11' Raphinha gra dziś jubileuszowy, 150. mecz w barwach Barcelony. Let's keep making history together 💙❤ pic.twitter.com/fRpinl02Ef — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 21, 2025 12' Lewandowski sprytnie szukał podania piętą w pole karne, ale piłka nieco zaplątała mu się w nogach. Po chwili sędzia odgwizdał jeszcze faul Polaka walczącego o odzyskanie piłki. 14' Pedri znakomicie szukał Ferrana prostopadłym podaniem, ale obrońca w ostatniej chwili wybił piłkę na rzut rożny. 15' GOOOOOOOL! CO ZA AKCJA BARCELONY SFINALIZOWANA PRZEZ FERRANA! 15' Raphinha kapitalnie odnalazł podaniem Olmo w polu karnym, ten zagrał jeszcze piętą do Ferrana, a ten pewnie pokonał bramkarza Getafe! 18' Getafe po stracie gola szybko wzięło się do roboty, ale Barca była czujna w obronie. 22' Tego gola warto pokazywać wszystkim adeptom piłki nożnej: 𝐀𝐋𝐄 𝐏𝐎𝐆𝐑𝐀𝐋𝐈! 🤩 𝐊𝐀𝐏𝐈𝐓𝐀𝐋𝐍𝐀 𝐀𝐊𝐂𝐉𝐀 𝐁𝐀𝐑𝐂𝐄𝐋𝐎𝐍𝐘! 🔥



To podanie Daniego Olmo! 🤌 Po prostu maestria! 😍 Ferran Torres na 1:0! #lazabawa 🇪🇸 pic.twitter.com/sPlYhilkw4 — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) September 21, 2025 23' Drugi raz dzisiaj piłka uciekła Lewandowskiemu, tym razem przy przyjęciu. 25' Dwa agresywne wejścia Raphinhi w jednej akcji, ale sędzia oszczędził go z kartką. 27' Ferran jest dziś naprawdę aktywny, ale tym razem w kluczowym momencie niedokładnie dograł w pole karne, gdzie był m.in. Lewandowski. 28' Lewandowski nie sięgnął piłki! Pedri świetnie wszedł w pole karne i mocno dograł wzdłuż bramki, ale Polak nie zdążył skierować piłki do siatki! 30' Olmo dość niewygodnie zagrał do Lewandowskiego w pole karne i Polak w trudnej sytuacji nie zdołał się zastawić. 32' Żółta kartka dla Raphinhi za wstrzymywanie gry. Kuriozalna sytuacja. 34' GOOOOOOL! Ponownie Ferran, ale będziemy jeszcze sprawdzać, czy Raphinha nie był przypadkiem na spalonym... 34' Nie ma mowy o spalonym, bo Raphinha wystartował jeszcze z własnej połowy! Getafe pogubiło się po własnym rzucie rożnym! 36' Ostry atak jednego z piłkarzy Getafe na twarz rywala, ale sędzia nie zauważył tej sytuacji... A był to Mario Martin, który już ma żółtą kartkę i ewidentnie powinien obejrzeć za to zagranie czerwoną! 38' Marcus Rashford - bohater ostatniego meczu z Newcastle - ruszył na rozgrzewkę, co spotkało się z żywiołową reakcją publiczności. 41' Mocny strzał Lewandowskiego, ale Soria był na posterunku! Dobra próba Polaka! 41' Lewandowski wściekł się - zresztą słusznie - bo bez piłki został chamsko odepchnięty przez rywala, a sędzia tego nie widział. Arbiter musiał tonować nastroje między Polakiem a Abqarem. 42' Żółta kartka dla Liso za faul na Kounde. 43' POPRZECZKA FERRANA! Mógł już mieć hat-tricka po szybciutkim rozegraniu rzutu wolnego z własnej połowy! 44' Kolejny faul Getafe, znów na Kounde. Tym razem "żółtko" dla Djene. 44' Żółta kartka też dla trenera Getafe, Jose Bordelasa. 45' Żółtą kartkę obejrzał też jeden z członków sztabu szkoleniowego Barcelony, który wściekał się na postawę Getafe. 45+1' W tej połowie pogramy jeszcze 2 minuty. 45+2' Iskrzy na boisku po kolejnym wejściu w Kounde! 45+2' Już po gwizdku Rico postawił "stempel" na stopie Kounde, który zirytował się na rywala. Uspokoić sytuację chciał sędzia liniowy, na którego prawie wpadł piłkarz Getafe. 45+3' Na szczęście udało się opanować sytuację i wznowić grę. 45+4' Koniec 1. połowy! Hansi Flick wściekły schodzi do szatni, mimo że jego drużyna prowadzi 2:0! Brzydka końcówka połowy, więc przypomnijmy te przyjemniejsze momenty: 𝐃𝐔𝐁𝐋𝐄𝐓 𝐅𝐄𝐑𝐑𝐀𝐍𝐀 𝐓𝐎𝐑𝐑𝐄𝐒𝐀! ⚽ 💥



Zimna krew do samego końca! 🧊 Hiszpan podwyższa prowadzenie Barcelony! 🔥 #lazabawa 🇪🇸 pic.twitter.com/9D2ZPdKV7O — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) September 21, 2025 Powoli wracamy na boisko, kończy się przerwa! Barcelona wyszła z szatni i wiadomo już, że Marcus Rashford pojawi się na boisku od 46. minuty. Za kogo? Lewandowski jako ostatni wrócił na murawę! Rashford wchodzi za Raphinhę, który miał już żółtą kartkę i ostro rywalizował z piłkarzami Getafe. Getafe też już na boisku. Trzy zmiany gości - Abu Kamara za Mayorala, Munoz za Mario Martina i Davinchi za Djene. 46' Barcelona wznowiła grę! 48' Po raz kolejny faulowany Kounde... 48' Getafe było blisko! Pierwsza tak groźna akcja gości i Munoz huknął z powietrza milimetry obok słupka bramki Garcii! 50' Zdecydowanie lepszy moment Getafe. Po groźnej wrzutce Barca ratowała się wybiciem na rzut rożny. 51' Duarte doszedł do główki po rożnym, ale Garcia pewnie złapał piłkę! 52' Lewandowski pięknie przyjął piłkę na klatkę piersiową w polu karnym, ale nie zdołał oddać mocnego strzału, a do tego był też na spalonym. 53' I znów faulowany Kounde... 54' Tym razem ucierpiał zawodnik Getafe i to Christensen obejrzał żółtą kartkę. 55' Garcia świetnie złapał piłkę po rzucie wolnym. 58' Lewandowski zły na sędziego za brak reakcji w jego starciu z Duarte. 58' Kolejna sytuacja z Lewandowskim bez piłki i tym razem Abqar obejrzał już żółtą kartkę! 60' Olmo potężnie uderzył z rzutu wolnego, ale nad poprzeczką! 60' I jeszcze zmiany w Barcelonie - Fermin za Ferrana i Casado za de Jonga. 62' GOOOOOOOL! Ale zrobiła to Barcelona! Jednym podaniem wypuściła Rashforda, a ten oko w oko z bramkarzem wycofał jeszcze piłkę do Olmo, który wpakował ją do siatki! 64' Przed wznowieniem gry sędzia pokazał jeszcze czerwoną kartkę komuś ze sztabu Getafe. 68' Ależ akcja Rashforda! Soria zdążył jednak z interwencją! 69' Rzut wolny dla Barcelony z linii pola karnego po kolejnym faulu gości. 70' Olmo uderzył jednak w mur. 70' Czwarta zmiana Getafe - Coba da Costa za Arambarriego. 72' Ale rajd Fermina! Kapitalnie ograł rywala na lewej stronie i uderzył niemal z zerowego kąta, ale nie zdołał odpowiednio zakręcić tej piłki. 73' 12-2 w strzałach dla Barcelony. 74' Rashford dograł do Lewandowskiego, ale piłka uciekła Polakowi na linii pola karnego. 76' Zmiana Hansiego Flicka - Roony Bardghji za fetowanego Pedriego, który oddał opaskę kapitana Lewandowskiemu! 79' Getafe bezradne, Barca długo utrzymuje się przy piłce. 80' Ostatnia zmiana Getafe - Alex Sancris za Liso. 82' Przypomnijmy jedynego jak na razie gola w 2. połowie: 𝗗𝗔𝗡𝗜 𝗢𝗟𝗠𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢! ⚽ Hiszpan do asysty dorzuca gola! 🎯



Co za przyspieszenie graczy Dumy Katalonii! 💪 Z łatwością zgubili obronę Getafe! Marcus Rashford z kolejną asystą! #lazabawa 🇪🇸 pic.twitter.com/wL4P66VXMd — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) September 21, 2025 83' Davinchi bez piłki odepchnął rywala i sędzia przerwał grę, aby uspokoić sytuację. Ostatnia zmiana Barcelony to Araujo za Gerarda Martina. 84' Oznacza to, że Lewandowski zagra dzisiaj pierwszy pełny mecz w tym sezonie! 87' Wynik meczu jest już raczej przesądzony, ale Getafe walczy o honorowe trafienie. 88' I było groźnie! Garcia obronił uderzenie Davinchiego z pola karnego, na jego szczęście piłka leciała w sam środek. 90' Ostatnia minuta regulaminowego czasu gry! 90+1' Jeszcze 3 doliczone minuty! 90+1' Mogło być 4:0! Faulowany Fermin świetnie napędził akcję i wypuścił Rashforda, który uderzył z pola karnego, ale tym razem Soria popisał się znakomitą interwencją! 90+3' Roony jeszcze uderzył z narożnika pola karnego, Soria wypluł piłkę, ale bez konsekwencji. 90+3' I koniec meczu! Barca pewnie wygrywa 3:0! Po ostatnim gwizdku Fermin Lopez leży na boisku i trzyma się za pachwinę. Niepokojące obrazki, szybko został otoczony przez kolegów i sztab medyczny... To już koniec naszej relacji na żywo. Dziękujemy wszystkim za śledzenie jej z nami i zapraszamy na kolejne wydarzenia na Supersport.se.pl!

Już dzisiaj (21 września) FC Barcelona rozegra kolejny mecz w tym sezonie. Piłkarze Hansiego Flicka niesieni zwycięstwami z Valencią (6:0) i Newcastle w Lidze Mistrzów (2:1) postarają się o kolejną wygraną. Po raz drugi z rzędu zagrają w lidze na niewielkim Estadi Johan Cruyff, mogącym pomieścić zaledwie 6000 kibiców. Tydzień temu Barca rozbiła u siebie Valencię, a Robert Lewandowski strzelił dwa pierwsze gole w tym sezonie, mimo że ponownie zaczął mecz tylko na ławce. Podobnie jak Wojciech Szczęsny, który pełni na razie rolę zmiennika Joana Garcii.

Kilka dni później z Newcastle "Lewy" po raz pierwszy zagrał w wyjściowej "11", ale przez 69 minut nie znalazł drogi do bramki rywali. Bohaterem Barcy dość niespodziewanie został za to Anglik Marcus Rashford. Flick ma w ataku naprawdę sporo możliwości i niewykluczone, że zaledwie kilka dni później dokona kolejnych rotacji. Być może dotkną one także Lewandowskiego, ale na potwierdzenie musimy poczekać do ogłoszenia oficjalnych składów. Początek meczu Barcelona - Getafe o godzinie 21.