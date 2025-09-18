Newcastle - Barcelona. NA ŻYWO. Znakomite trafienie Marcusa Rashforda otwiera wynik spotkania!

Newcastle - Barcelona. Relacja na żywo
Newcastle - Barcelona 0:1 (0:0)
Bramki: Rashford (58')
Kartki:
żółte: Joelinton, Gerard Martin, Burn
czerwone:
Newcastle: Pope - Trippier, Schar, Burn, Livramento - Bruno, Tonali, Joelinton (Murphy 63') - Barnes (Willock 63'), Woltemade (Elanga 63'), GordonBarcelona: Garcia - Kounde, Araujo, Cubarsi, Martin - Pedri, de Jong - Raphinha, Lopez, Rashford - Lewandowski.
Newcastle - Barcelona
60'
Znakomicie Anglik odnalazł się w polu karnym rywali i mamy 0:1!
58'
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL MARCUS RASHFORD!!!
58'
Newcastle bardzo ofensywnie wyszło, przez co Barcelona ma ogromne problemy, aby wyjść z własnej połowy!
55'
Rashford i jego podanie wylądowało w trybunach!
53'
Świetne podanie pod pole karne Barcy, ale Newcastle nie było w stanie zaskoczyć strzałem bramkarza Barcelony.
52'
Na szczęście Schar wstał i jest gotowy do gry!
52'
Potrzebna była pomoc medyczna i niewykluczone, że będzie zmiana po stronie gospodarzy...
50'
RASHFORD!!! Anglik trafia w głowę jednego z obrońców i mamy rzut rożny.
49'
Zamieszanie w polu karnym. Piłkę przejmuje Garcia.
48'
Joelinton! Piłka minęła prawy słupek!
47'
Barnes lewą stroną, wywalczył rzut rożny dla Newcastle.
47'
Garcai naciskany przez Gordona, ale nie pomylił się.
46'
Ruszyli!
Wracamy na stadion St. James Park! Piłkarze powoli meldują się na murawie. Sędzia za chwile rozpocznie drugą połowę!
45+4'
Koniec pierwszej części spotkania. Nic więcej się już nie wydarzy na St. James Park!
45'
Gerard Martin nieprzepisowo powstrzymał Bruno... Żółta kartka dla piłkarza Barcelony!
41'
Ostatnie minuty podstawowego czasu gry w pierwszej połowie.
41'
Ponownie rzut rożny dla Newcastle.
38'
Kolejny strzał Barcelony zablokowany!!! Co za emocje na St. James Park!
36'
Kilka szans dla Barcelony, ale żadna z prób nie zagroziła bramkarzowi Newcastle...
32'
Lewandowski faulowany przez Schara...
30'
Pół godziny za nami wynik na tablicy nie uległ zmianie. Czekamy na więcej strzałów z jednej, jak i drugiej strony!
24'
BARNES!!! Garcia udanie blokuje strzał piłkarza Newcastle! CO ZA SZANSA!
21'
Rashord przejmuje piłkę i mknie na bramkę Newcastle! Zostaje powstrzymany w ostatniej chwili!
19'
Szansa dla Barcelony! Lewandowski strzał głową zostanie powstrzymany przez Pope'a!
17'
Barcelona stara się zamknąć rywali na ich połowie.
16'
Ten rzut rożny nie stworzył żadnego zagrożenia pod bramką Barcelony...
13'
Livramento potrzebuje pomocy medycznej. Oby to nie zakończyło jego występu...
11'
Bardzo zły pomysł Raphinhi i Pope wprowadzi piłkę od własnej bramki...
10'
Rashford próbował szczęścia, ale piłka po jego strzale mija lewy słupek...
9'
Kolejna szansa dla Newcastle! Garcia przechwytuje podanie Barnesa!
8'
Był spalony na szczęście dla Barcelony! Mimo to, Barnes nie był w stanie pokonać Garcii.
6'
CO ZA SZANSA DLA NEWCASTLE! Gordon minął się z piłką i nie zdołał oddać strzału!
5'
Sroki mocno ofensywnie, aktualnie Barcelona ma problem wyjść z własnej połowy...
4'
Zamieszanie w polu karnym Barcelony, ale ostatecznie to podopieczni Hansiego Flicka utrzymują się przy piłce.
3'
Rzut wolny w okolicy środka boiska dla Newcastle.
1'
Piłka po rozpoczęciu powędrowała pod pole karne Newcastle, ale gospodarze szybko powstrzymali atak rywali.
1'
Ruszyli!
Hymn Ligi Mistrzów, a na trybunach niesamowita atmosfera!
Tak mecz rozpoczną gospodarze:
UNITED 👊 pic.twitter.com/kQN1RpQCLb— Newcastle United (@NUFC) September 18, 2025
Oto podstawowa XI Hansiego Flicka:
📋 𝗦𝗧𝗔𝗥𝗧𝗜𝗡𝗚 𝗫𝗜 #NewcastleBarça pic.twitter.com/6MZaCI4D4O— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 18, 2025
Minuty dzielą nas od rozpoczęcia meczu Newcastle - Barcelona!
Witamy w relacji na żywo z pierwszego meczu Barcelony w Lidze Mistrzów. Pierwszym rywalem "Dumy Katalonii" będzie Newcastle. Początek spotkania zaplanowano na 21:00. Zapraszamy!