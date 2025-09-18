Newcastle - Barcelona. NA ŻYWO. Znakomite trafienie Marcusa Rashforda otwiera wynik spotkania!

W pierwszym meczu Ligi Mistrzów Barcelona zmierzy się na trudnym angielskim terenie z Newcastle. "Duma Katalonii" jest bez wątpienia faworytem tego spotkania, patrząc przez pryzmat wyników podopiecznych Hansiego Flicka w lidze hiszpańskiej. Jednak może się to okazać bardzo trudny teren dla "Blaugrany", ponieważ "Sroki" w ostatnim spotkaniu zanotowali pierwsze zwycięstwo od początku sezonu, wygrywając z Wolves 1:0. Ostatni raz Barcelona mierzyła się z Newcastle w 2003 roku, wówczas na listę strzelców wpisali się Patrick Kluivert oraz Thiago Motta.

