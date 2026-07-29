Niemcy zachwycają się 19-latkiem z Polski! "Klasa światowa". Legia musiała go oddać

Transfer Jana Leszczyńskiego do Borussii Moenchengladbach nie ucieszył kibiców Legii.

Klub zarobił na nim ponad 3 miliony euro, ale w młodym obrońcy widziano wielki potencjał.

Niemcom wystarczyło raptem kilka tygodni, aby rozpływać się nad możliwościami 19-letniego Leszczyńskiego!

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Jan Leszczyński ma na koncie zaledwie 181 minut w czterech występach na boiskach Ekstraklasy, ale nie odstraszyło to Borussii Moenchengladbach przed głośnym transferem w letnim okienku. Od dłuższego czasu sporo mówiło się o wielkim talencie młodego obrońcy, którego kibice Legii Warszawa widzieliby w swoim klubie na dłużej, ale trudna sytuacja finansowa zmusiła działaczy do przyjęcia oferty opiewającej na ponad 3 miliony euro. 19-latek nie potrzebował w Niemczech dużo czasu podczas letniego okresu przygotowawczego, aby zachwycić kibiców!

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- Bardzo dużo pochlebnych słów można przeczytać w niemieckim internecie, np. kibiców Borussii Moenchengladbach, na temat występu Jana Leszczyńskiego. Nie przesadzę, jeśli powiem, że zachwycił wszystkich w tym spotkaniu - mówi dziennikarz Tomasz Urban na kanale Doppelpack po niedawnym sparingu Borussii z trzecioligowym Rot-Weiss Essen.

Szczególne pochwały zbiera za jedną z interwencji, gdy z linii bramkowej wybił piłkę zmierzającą do pustej bramki, ale docenia się też jego umiejętności w wyprowadzeniu piłki.

Widziałem mnóstwo wpisów kibiców Gladbach: "Ojej, to będzie piłkarz klasy światowej, fantastyczne wyprowadzenie" - dodaje Urban.

Młody obrońca od początku przygotowań zbiera dobre recenzje i buduje swoją pozycję w niemieckim klubie. Jak zauważa ekspert, jest coraz bliżej granicy pierwszego składu Borussii, która jego zdaniem nie powinna mieć problemów z utrzymaniem i może postarać się o poprawę wyniku z minionego sezonu. Zajęła w nim 12. miejsce w Bundeslidze. Być może przyjście Leszczyńskiego pomoże drużynie w walce o lepszą pozycję.

Taką interwencją popisał się Jan Leszczyński w ostatnim sparingu z Rot-Weiss Essen 👏Polak od początku przygotowań zbiera dobre recenzje w niemieckim klubie. Oby przełożyło się to na minuty w Bundeslidze. pic.twitter.com/7pGB3pj8vs— Oskar Mochnik (@Oskar_M04) July 27, 2026