Boniek krytykuje nowy pomysł PZPN. "To ruch pod publiczkę"

Kulesza wybrał kolejnego selekcjonera

Zbigniew Boniek zakończył swoją dziewięcioletnią kadencję na stanowisku prezesa PZPN w 2021 roku. Jego następca, Cezary Kulesza, zdążył już uzyskać nawet reelekcję, przez co będzie rządził polską piłką aż do 2029 roku.

W ostatnich latach nie brakowało licznych kontrowersji i zamieszania z udziałem związku i jego najważniejszych postaci. Sam sternik federacji już czterokrotnie musiał dokonywać wyboru selekcjonera. Po Czesławie Michniewiczu, Fernando Santosie oraz Michale Probierzu, teraz postawił na Jana Urbana. Głównym zadaniem doświadczonego szkoleniowca będzie awans na mistrzostwa świata 2026 - Polska nie opuściła żadnego dużego turnieju reprezentacyjnego od 2014 roku, kiedy to zabrakło jej na mundialu w Brazlii.

Boniek krytykuje pomysł zatrudnienia Mierzejewskiego

W sztabie skompletowanym przez Urbana znalazł się między innymi Adrian Mierzejewski, który ma pełnić rolę dyrektora kadry i być niejako pomostem pomiędzy drużyną a władzami federacjami. Ten pomysł nie przypadł do gustu Bońkowi. - Ja Mierzejewskiego nie znam, to jeszcze młody chłopak i w jego CV nie widzę, aby kiedykolwiek pełnił rolę jakiegokolwiek dyrektora. Jeśli faktycznie chcą na niego postawić, to będzie bardziej ruch pod publiczkę. Nie bardzo to rozumiem - uważa były prezes PZPN w rozmowie z polsatsport.pl.

I dodaje: - Ja uważam jedną rzecz: w bezpośrednim, stałym kontakcie z selekcjonerem i kadrowiczami musi być tylko prezes Kulesza. Czarek jest bezpośrednim przełożonym trenera Urbana. Nawet nie wypada wysługiwać się pośrednikami. To prezes zawsze musi być przy drużynie, musi o wszystkim wiedzieć.

Debiut reprezentacji Polski po wszystkich zmianach już na początku września. Najpierw Biało-czerwoni zagrają na wyjeździe z Holandią, następnie u siebie z Finlandią.