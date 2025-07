Hiszpanie błyskawicznie reagują na słowa Jana Urbana! Zdecydowanie o powrocie Wojciecha Szczęsnego

Wojciech Szczęsny już był jedną nogą na sportowej emeryturze, jednak kontuzja Marca-Andre ter Stegena zmieniła wszystko. Władze Barcelony zrobiły wszystko, aby pozyskać Polaka i ta sztuka się udała. Co więcej, były reprezentant Polski spisał się w barwach Barcelony fenomenalnie, przez co przedłużył kontrakt z "Dumą Katalonii" do czerwca 2027 roku. Jan Urban - nowy selekcjoner "biało-czerwonych" został zapytany o ewentualny powrót do kadry 35-latka, odpowiedź 63-latka wywołała spore poruszenie, na co od razu zareagowali hiszpańskie media.

i Autor: AP Photo/ Cyfrasport