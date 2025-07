Spis treści

Niespodziewane wieści napłynęły ze Stanów Zjednoczonych. Mateusz Klich, który na początku obecnego sezonu dołączył do Atlanta United z DC United, nie jest już zawodnikiem tego klubu. Informację o zakończeniu współpracy przekazano w oficjalnym komunikacie.

Oficjalny komunikat klubu w sprawie Klicha

Władze klubu z Atlanty w krótkich słowach pożegnały polskiego piłkarza, dziękując mu za jego postawę. Głos w sprawie zabrał dyrektor sportowy klubu, Chris Henderson, który nie szczędził Klichowi ciepłych słów.

– Mateusz był prawdziwym profesjonalistą w czasie swojej pracy w klubie – powiedział Chris Henderson, dyrektor sportowy Atlanta United. - Dziękujemy mu za jego wkład i życzymy mu wszystkiego najlepszego w przyszłych przedsięwzięciach - dodał.

Zgodnie z zasadami obowiązującymi w MLS, klub ma prawo w dowolnym momencie sezonu zrzec się praw do zawodnika. Oznacza to, że Klich staje się wolnym agentem. W tym momencie jest dostępny dla wszystkich innych drużyn w lidze, które mogą być zainteresowane jego usługami.

Krótka przygoda w Atlancie

Pobyt Klicha w Atlancie nie należał do najbardziej udanych. W bieżącym sezonie Polak pojawił się na boisku w 16 spotkaniach, w których zanotował jedną asystę. Miał ją w wygranym 4:2 meczu przeciwko Cincinnati. Jego łączny bilans w MLS, obejmujący trzy sezony, to 79 występów, sześć bramek i czternaście asyst.

Co dalej z Klichem, wróci do Cracovii?

Mateusz Klich to były zawodnik reprezentacji Polski, dla której rozegrał 41 meczów i strzelił dwa gole. Po raz ostatni wystąpił w narodowych barwach we wrześniu 2022 roku w przegranym 0:2 meczu Ligi Narodów przeciwko Holandii. Teraz doświadczony pomocnik musi podjąć decyzję dotyczącą swojej najbliższej przyszłości. Czy wróci do Polski i Cracovii, w której debiutował w Ekstraklasie?

Thank you, Klichy 🔴⚫️#ATLUTD has waived midfielder Mateusz Klich. The move opens up an international roster slot for the club.https://t.co/jzNewO1GiL— Atlanta United FC (@ATLUTD) July 22, 2025