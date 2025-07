Spis treści

Sytuacja w kadrze zrobiła się burzliwa podczas czerwcowego zgrupowania. Trener Michał Probierz w niedzielny wieczór zdecydował, że Robert Lewandowski nie będzie kapitanem Biało-czerwonych. Po tej decyzji as Barcelony ogłosił w mediach społecznościowych, że nie zagra w kadrze za kadencji trenera. Później Polska przegrała z Finlandią 1:2 w el. MŚ 2026 i po powrocie do kraju selekcjoner zrezygnował z prowadzenia kadry.

Alejandro Pozo ma być objawieniem ligi. Jego zjawiskowa żona Pilar Bogado zachwyci na trybunach

Urban: Sytuacja jest zbyt poważna

Gdy Jan Urban został wybrany na nowego selekcjonera, to jednym z pierwszych pytań do niego było w jaki sposób rozwiąże sytuację z Lewandowskim. Nie unikał tego tematu, odpowiadał konkretnie, co zamierza zrobić w tym kierunku.

- A jeśli ja go mam rozwiązać, to na pewno nie przez telefon - tłumaczył trener Urban w Canal+ Sport. - Bo to jest zbyt poważna sytuacja. Zbyt poważna sprawa, żeby rozwiązać go na telefon - podkreślał nowy szkoleniowiec.

Jan Urban i pudełko z butami: tak obrzucano błotem obecnego selekcjonera

Lewandowski to jest lider, nasza gwiazda

Urban zdawał sobie sprawę, jak będzie odbierana całe zamieszanie z byłym kapitanem kadry.

- Wiem, że opinie są takie: "o kolejny trener jedzie do Lewandowskiego" - wyjawił trener Urban w Canal+ Sport. - Nie patrzę na to w ten sposób. Ale też nie ulega wątpliwości, że to jest nasz lider, nasza gwiazda, którą możemy się nie pochwalić, a poszczycić. Bo to jest światowej klasy zawodnik, który zrobił bardzo wiele i w klubach, i w reprezentacji - zaznaczył.

Jerzy Dudek bez ogródek o nowym selekcjonerze. "Reprezentacja Polski bardziej przypomina Górnika Zabrze"

Na ten moment nie będzie spotkania Urbana z Lewandowskim

Tymczasem okazuje się, że ze spotkaniem Urbana z Lewandowskim może być pewien problem. Wszystko przez to, że Barcelona wyjeżdża na tournee po Azji. Dlatego takie spotkanie możliwe będzie dopiero po powrocie mistrzów Hiszpanii z Japonii i Korei Południowej, a więc na początku sierpnia. Portal WP Sportowe Fakty zapytał Emila Kopańskiego, rzecznika reprezentacji, jak wygląda sytuacja w tym temacie. - Na ten moment nie ma ustalonej daty spotkania - powiedział przedstawiciel PZPN.

Legenda kadry nie ma wątpliwości po wyborze nowego selekcjonera. "Dobrze, że nie daliśmy reprezentacji szarlatanowi"

QUIZ: Jan Urban nowym selekcjonerem. Sprawdź, co o nim wiesz Pytanie 1 z 10 Jaki był ostatni klub, w którym pracował? Legia Warszawa Śląsk Wrocław Lech Poznań Górnika Zabrza Następne pytanie