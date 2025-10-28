Dopiero skończył karierę, a tu taki news! Grzegorz Krychowiak ujawnia: "Idzie nowe"

Grzegorz Krychowiak, były reprezentant Polski, po krótkim epizodzie w Mazurze Radzymin, zakończył piłkarską karierę.

Wkrótce będzie można go oglądać w dokumencie "Krychowiak: krok od szczytu", którego premiera odbędzie się 27 listopada na platformie SkyShowtime.

Dokument o Krychowiaku powstaje po sukcesie filmu o Wojciechu Szczęsnym, na którego premierze pojawił się sam Krychowiak.

Grzegorz Krychowiak długo szukał klubu, w którym mógłby jeszcze pokopać piłkę. Z poważnego grania jednak nic nie wyszło, a 35-letni były gracz Sevilli FC i PSG trafił do... Mazura Radzymin. W swoim debiucie zaliczył nawet asystę. I to by było na tyle. Po tym meczu bowiem Grzegorz Krychowiak ogłosił, że kończy karierę. Z tej okazji zamieścił nawet specjalny pożegnalny wpis w mediach społecznościowych.

Piłka nożna ukształtowała mnie nie tylko jako zawodnika, ale przede wszystkim jako człowieka. Jestem spełnionym piłkarzem - niczego nie żałuję i niczego bym nie zmienił. Przyjmuję swoją karierę taką, jaka była: z chwilami pełnymi radości i sukcesów, ale też z tymi trudniejszymi momentami, które mnie wiele nauczyły. Z całego serca dziękuję kibicom, którzy byli ze mną na dobre i na złe, wszystkim piłkarzom, z którymi miałem zaszczyt dzielić boisko, a także każdej osobie, która wspierała mnie na tej drodze. Dziękuję mojej rodzinie i mojej kochającej żonie - bez Was nic z tego nie miałoby sensu. W piłkę warto grać...

- napisał poruszająco "Krycha". Ci, który nadal będą chcieli oglądać 100-krotnego reprezentanta Polski, jednak się nie zawiodą. Tuż po tym, jak Grzegorz Krychowiak oficjalnie zakończył karierę, gruchnął wielki news. Znów będzie można oglądać zasłużonego piłkarza, tyle że nie na boisku, tylko na ekranie telewizora. - Idzie nowe! Premiera dokumentu Krychowiak: krok od szczytu już 27 listopada tylko w SkyShowtime! - czytamy na profilu piłkarza na Instagramie. Wygląda na to, że "Krycha" pozazdrościł swojemu kumplowi z kadry - Wojciechowi Szczęsnemu. Przypomnijmy, że niedawno odbyła się premiera dokumentu "Szczęsny", na której obecny był także Grzegorz Krychowiak. Galeria: Celia Jaunat, zjawiskowa żona Grzegorza Krychowiaka

