Hiszpan zagra w polskiej reprezentacji?! Dobrze go znamy. To król strzelców!

Robert Lewandowski wiecznie grać nie będzie. Wiele pewnie zależy od tego, czy Polakom uda się awansować na przyszłoroczny mundial. Tak czy owak wydaje się bardzo prawdopodobne, że przyszłym roku "Lewy" pożegna się z drużyną narodową. Jednak nawet jeśli dalej będzie grać w kadrze i dalej będzie w dobrej formie, to i tak potrzebujemy też innych napastników. Co prawda są Karol Świderski, Adam Buksa czy Krzysztof Piątek, ale do poziomu Roberta Lewandowskiego wiele im brakuje. Oczywiście do naszego kapitana daleko też Angelowi Rododo, ale może gdyby miał polski paszport wzmocniłby konkurencję w naszym ataku. A strzelać gole potrafi. Z tego znany go bardzo dobrze. W barwach Wisły Angel Rodado dwa razy został królem strzelców I ligi. W tym sezonie znów prowadzi w klasyfikacji strzelców.

Żeby jednak w ogóle można było rozmawiać do powołaniu Angela Rodado do reprezentacji Polski, on sam musiałby wyrazić wolę gry w drużynie Biało-czerwonych. Hiszpan zdaje się nie mówić "nie".

Jeśli chodzi o mój polski paszport, to gdybym dostał kiedyś telefon od selekcjonera i rzeczywiście pojawiła się możliwość powołania, to z pewnością przemyślałbym to

- powiedział w rozmowie z TVP Sport - Polacy są dla mnie jak rodzina. Wszyscy traktują nas świetnie i czujemy się tu jak w domu - dodał Angel Rodado, który zanim trafił do Wisły Kraków, grał w FB Barcelona. Co prawda w drugiej drużynie i do tego tylko rok, ale z wielkim futbolem zdążyć się zetknął. Latem Hiszpan miał wiele interesujących propozycji transferowych od klubów z różnych lig. Zdecydował się jednak pozostać w Polsce. Czy myślicie, że nadawałby się do naszej reprezentacji?

