Jan Tomaszewski nie miał litości dla Jana Urbana. Ostro o jednym powołaniu! „Popełnił błąd”

Trener reprezentacji Polski Jan Urban powołał 26 zawodników na ostatnie w tym roku mecze eliminacji mistrzostw świata. Biało-czerwoni zmierzą się 14 listopada na PGE Narodowym z Holandią oraz 17 listopada w Ta’ Qali z Maltą. Szansę debiutu w seniorskiej kadrze mogą otrzymać dwaj młodzi zawodnicy – 19-letni Filip Rózga ze Sturmu Graz oraz 24-letni Kryspin Szcześniak z Górnika Zabrze.

Rózga w tym sezonie rozegrał siedem spotkań w austriackiej Bundeslidze i trzy w Lidze Europy, a Szcześniak jest jednym z filarów lidera Ekstraklasy, dla którego wystąpił już 102 razy. W ostatnim czasie zdobył też bramkę decydującą o awansie Górnika do 1/8 finału Pucharu Polski.

Do reprezentacji po przerwie spowodowanej kontuzjami wracają Nicola Zalewski z Atalanty Bergamo i Adam Buksa z Udinese. Obaj opuścili październikowe zwycięskie mecze – towarzyski z Nową Zelandią (1:0 w Chorzowie) oraz eliminacyjny z Litwą (2:0 w Kownie).

Jan Tomaszewski w rozmowie z „Super Expressem” nie ukrywał, że obecność zwłaszcza Szcześniaka nie jest dla niego zrozumiała i jego zdaniem to właśnie tu „selekcjoner popełnił błąd”.

- Zaskoczyło mnie powołanie Kryspina Szcześniaka. Uważam, że selekcjoner popełnił błąd. Za co ten chłopak ma grać w reprezentacji? Za 12 spotkań, które rozegrał w Ekstraklasie? Powołanie do kadry powinno być wyróżnieniem, na które trzeba zasłużyć. A ten chłopak na razie jest znikąd. Mam nadzieję, że nie zagra z Holandią – powiedział wprost.

Wśród powołanych zabrakło Jakuba Piotrowskiego, klubowego kolegi Buksy z Udinese. Najliczniejszą reprezentację w kadrze ma Legia Warszawa, z której Urban powołał trzech zawodników: bramkarza Kacpra Tobiasza, Pawła Wszołka i Bartosza Kapustkę.

Po ośmiomiesięcznej przerwie biało-czerwoni wrócą na zgrupowanie do Warszawy. Zbiórka rozpocznie się w poniedziałek po południu – wielu piłkarzy jeszcze dzień wcześniej zagra w ligach zagranicznych i Ekstraklasie.

Z powodu żółtych kartek w spotkaniu z Holandią nie wystąpią Bartosz Slisz i Przemysław Wiśniewski, jednak obaj otrzymali powołania na listopadowe zgrupowanie i będą mogli zagrać w meczu z Maltą.