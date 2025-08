Dlaczego Henryk Kasperczak nie objął reprezentacji Polski ćwierć wieku temu

Dostojny jubilat w świetnej formie imponował humorem i witalnością. Film prezentujący dokonania Kasperczaka trwał godzinę, a mógł dużo dłużej, bo tyle się w jego sportowym życiu wydarzyło. Henryk wyjaśnił dlaczego nie objął reprezentacji Polski ćwierć wieku temu oraz ważnej funkcji w FIFA później. Nie pozwalał mu na to honor i profesjonalizm, nie mógł ot tak zostawić Wisły Kraków, którą wtedy z powodzeniem trenował. Obecni na uroczystości podopieczni nagrodzili go wielkim brawami. Dawny Prezes "Białej Gwiazdy" Ludwik Miętta-Mikołajewicz (legendarny trener kadry polskich koszykarek) kiwał głową z uznaniem, a obecny włodarz klubu Jarosław Królewski takoż. Wielkie uznanie dla inicjatora i organizatora benefisu Tomasza Zabielskiego, który ściągnął nawet brazylijskich tancerzy z Copacabany.

We włoskiej Serie A trzy czwarte piłkarzy to obcokrajowcy, w Polsce "tylko" połowa. Problem nie w ilości, a w jakości. U nas zgadzają się tylko latynoskie nazwiska, ale to nie są zawodnicy, których dokonania rzucają na kolana. Znajomemu Portugalczykowi pokazałem listę jego rodaków hasających po polskich murawach. Znał tylko braci Paixao i to bardziej z racji, że są bliźniakami. Menadżerowie traktują Polskę jak kiedyś sprzedawcy paciorków Afrykę. Na szczęście nowe pokolenie klubowych decydentów przejrzało na oczy i bazuje na własnym doświadczeniu biznesowym. Paskudne zjawisko "pay back" polegające na zmowie cenowej menadżerów, dyrektorów sportowych i trenerów odchodzi w niechlubną przeszłość. Michał Świerczewski (Raków), Marcin Gruchała (Arka), Danuta i Krzysztof Witkowscy (Termalica), Jarosław Królewski (Wisła Kraków), Dariusz Mioduski (Legia), Tan Kessler (Pogoń), Zbigniew Jakubas (Motor) to nie są ludzie, których można nabić w butelkę. Gorzej w klubach zawiadywanych przez samorządy. Miejscy urzędnicy łatwo wydają pieniądze podatników w myśl zasady, że najlepiej smakują obiady proszone.

W szkole nie lubiłem grać w siatkówkę. Może dlatego, że była za trudna. Na stare lata stałem się jej fanem za sprawą wspaniałej gry naszych pań i panów pod siatką. Nowy minister sportu Jakub Rutnicki jest fanem siatkówki plażowej, prezes Świderski może liczyć na wsparcie. Czy także PZPN, wszak minister był niezłym bramkarzem kiedyś?

Najwięcej wsparcia potrzebują dyscypliny niesłusznie zwane niszowymi, to one dostarczają najwięcej medali olimpijskich. To nie prezes PKOL czy parytet płci we władzach jest największym problemem polskiego sportu. Gdyby nowy minister potrzebował dobrych rad, odsyłam go do Aleksandra Kwaśniewskiego, który sport czuje jak mało kto.

