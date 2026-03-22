Na ławce Nawałka, a na boisku Del Piero, Rivaldo i Quaresma. Hitowe widowisko w Polsce

Święto piłki nożnej we Wrocławiu

Zaczynamy być fanami takich wydarzeń. Na Tarczyński Arena Wrocław odbędzie się wyjątkowe piłkarskie spotkanie, które spokojnie mogłoby przyciągnąć kibica z każdego zakątku świata.

W ostatnim czasie w Polsce coraz częściej organizowane są spotkania z udziałem byłych (wybitnych) piłkarzy. Tylko w minionym roku: Stadion Śląski był areną Ronaldinho Show, a na stadionie Widzewa Łódź rozegrano Mecz Gwiazd z udziałem dawnych reprezentantów Polski i Francji.

Wszystko wskazuje na to, że teraz liczba piłkarskich legend może przejść najśmielsze oczekiwania piłkarskiego millenialsa. W ramach Ultimate Legends Night naprzeciw siebie staną gwiazdy polskiego futbolu oraz znane postacie światowej piłki, element piłkarskiej nostalgii jest więcej niż gwarantowany.

Kadrę Polski poprowadzi Adam Nawałka, którego nikomu przedstawiać nie trzeba. Na boisku pojawią się m.in. Artur Boruc, Łukasz Piszczek oraz Michał Pazdan.

@PiotrCwielong zdradza kulisy organizacji meczu Ultimate Legends Night we Wrocławiu, który odbędzie się w maju. Opowiada, od czego zaczęły się przygotowania projektu i dlaczego jednym z pierwszych kroków był kontakt z Adamem Nawałką.

Organizatorzy, a konkretnie Piotr Ćwielong (tak, dokładnie), zadbał o prawdziwy gwiazdozbiór, z którym zmierzą się bohaterowie Euro 2016. Na murawie zobaczymy takie nazwiska jak Andrij Szewczenko, Alessandro Del Piero, Rivaldo, Nani, Ricardo Quaresma, Nemanja Matić, Marek Hamšík, Christian Karembeu, Ivan Rakitić, David Silva czy Diego Godín. Organizatorzy zapowiadają również kolejne niespodzianki w składach.

A piszemy o tym, bo sami nie możemy doczekać się tego wydarzenia: sportowa redakcja Super Expressu postara się być blisko legend. Postaramy się z nimi porozmawiać i skutecznie przyglądać się wydarzeniu od kulis. Nam pewnie łezka w oku zakręci się kilkukrotnie...

Bilety dostępne w serwisie eBilet.pl