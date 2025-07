Niezwykły transfer reprezentanta Polski! Trafi do utytułowanego klubu

Transfer Jana Bednarka

Bednarek opuścił Ekstraklasę, a konkretnie Lecha Poznań, już osiem lat temu - w 2017 roku. Wówczas 6 milionów euro zapłaciło "Kolejorzowi" Southampton. Od tego czasu zawodnik występował zarówno w Premier League jak i w Championship, a szeregi "Świętych" opuścił tylko na pół roku - jesienią 2022. Wówczas trafił do Aston Villi, ale w klubie z Birmingham nie zdołał przebić się do składu i szybko wrócił do swojej poprzedniej ekipy.

Teraz jednak przygoda obrońcy w zespole z południowej Anglii kończy się na dobre. Jak informuje znany dziennikarz Fabrizio Romano, kolejnym przystankiem w karierze Bednarka będzie FC Porto. Portugalczycy zapłacą za polskiego defensora 7,5 miliona euro.

🚨🐉 Jan Bednarek to FC Porto, here we go! Deal agreed for the defender to join on four year contract.Transfer fee worth €7.5m, as O Jogo reports. Agreement done. pic.twitter.com/1mq6gfypIh— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2025

Jan Bednarek zagra w FC Porto

Smoki to jedna z najbardziej utytułowanych potugalskich ekip. W zeszłym sezonie w walce o mistrzostwo kraju ustąpiła jednak miejsca dwóm rywalom z Lizbony - Sportingowi oraz Benfice. Drużyna z Estadio do Dragao od września będzie rywalizowała także w Lidze Europy.

Transfer do Portugalii stanowi dla Bednarka całkowitą zmianę w karierze i szansę na przeżycie ciekawej przygody w dobrym europejskim klubie. Polak ma podpisać na Półwyspie Iberyjskim czteroletni kontrakt, zatem Smoki zamierzają oprzeć na nim defensywę w dłuższej perspektywie.

29-latek niezmiennie cieszy się także zaufaniem kolejnych selekcjonerów reprezentacji Polski. Od chwili debiutu w kadrze w 2017 roku rozegrał w jej barwach 69 meczów i zdobył jedną bramkę - podczas mistrzostw świata 2018 z Japonią. Aktualnie Bednarek należy do grona najbardziej doświadczonych kadrowiczów i pod nieobecność Roberta Lewandowskiego czy Piotra Zielińskiego, przywdziewa także opaskę kapitańską.

