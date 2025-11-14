Ogromne osłabienie Holandii! Kat Polaków kontuzjowany!

Reprezentacja Holandii zmierzy się z Polską w eliminacjach mistrzostw świata.

Denzel Dumfries, kluczowy obrońca Interu Mediolan, nie zagra z powodu kontuzji.

Jak wpłynie ta absencja na wynik meczu i szanse Polaków?

Denzel Dumfries, jeden z czołowych piłkarzy reprezentacji Holandii, nie zagra z powodu kontuzji w wieczornym meczu eliminacji mistrzostw świata z Polską w Warszawie. 29-letniego obrońca Interu Mediolan jest kontuzjowany. Dumfries mocno dał się we znaki Polakom we wcześniejszych spotkaniach. We wrześniowym meczu w Rotterdamie (1:1) to on pokonał strzałem głową Łukasza Skorupskiego. Gole i asysty zaliczył również w meczach Polski z Holandią w Lidze Narodów.

Zawodnik Interu Mediolan jest uznawany za jednego z najlepszych prawych obrońców na świecie. Ma pewne miejsce w kadrze trenera Ronalda Koeamana, ale już na czwartkowej konferencji prasowej w Warszawie selekcjoner Holendrów zapowiadał, że z powodów zdrowotnych może być kłopot z występem Dumfriesa na PGE Narodowym. Obawy szkoleniowca się potwierdziły. Na oficjalnej liście opublikowanej na stronie UEFA - z nazwiskami piłkarzy zgłoszonymi do piątkowego meczu (godz. 20.45) - brakuje obrońcy Interu. Kontuzji doznał na jedynym z treningów w czasie zgrupowania przed meczem z Polską.

Ronald Koeman wypalił o Polakach i Lewandowskim. Trener Holendrów nie owijał w bawełnę

To kolejny zawodnik, z którego Ronald Koeman nie będzie mógł skorzystać w spotkaniu z Polską. Wcześniej holenderska federacja informowała, że nie zagrają boczny obrońca Quilindschy Hartman (choroba) i doświadczony napastnik Wout Weghorst (kontuzja). Trzy dni po meczu z Warszawie „Pomarańczowi” podejmą Litwę.

Holandia prowadzi w grupie G z dorobkiem 16 punktów i o trzy wyprzedza Polskę. Trzecia Finlandia zgromadziła 10 punktów, na dodatek rozegrała jedno spotkanie więcej od obu tych zespołów. Bezpośredni awans na mundial 2026 w USA, Meksyku i Kanadzie wywalczą zwycięzcy grup, a ekipy z drugich miejsc wystąpią w dwustopniowych barażach.

Jan Tomaszewski wściekły na krytykantów Lewandowskiego: „Niech uduszą się tą żółcią!” Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.