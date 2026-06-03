Piłkarska reprezentacja Polski gra towarzyski mecz z Nigerią.

Początek spotkania o godzinie 20.45 na PGE Narodowym w Warszawie.

Sprawdź, gdzie oglądać mecz Polska - Nigeria NA ŻYWO.

Polska - Nigeria SKŁAD: Grabara w bramce, Lewandowski w ataku

Mecz Polska - Nigeria to spotkanie towarzyskie. Po przegranych eliminacjach o awans do MŚ 2026 Jan Urban testuje formę reprezentantów przed rywalizacją w Lidze Narodów. W porównaniu z meczem z Ukrainą selekcjoner dokonał kilku zmian w składzie. Począwszy od bramki, w której w miejsce Marcina Bułki stanie dziś Kamil Grabara. W obronie zagra z kolei niedzielny debiutant Kacper Potulski, któremu partnerować będą Jan Bednarek i Przemysław Wiśniewski. W ofensywie najważniejszą informacją jest występ Roberta Lewandowskiego, którego przyszłość w kadrze stoi pod znakiem zapytania. Szansę od początku otrzymali także m.in. Bartosz Slisz i Karol Świderski. Poniżej składy:

Polska: Grabara - Potulski, Bednarek, Wiśniewski - Slisz - Kamiński, Szymański, Zieliński, Zalewski - Lewandowski, Świderski

Nigeria: Okoye - Bewene, Ogbu, Fernandez, Onyemaechi - Ndidi, Onyeka, Nnadi, Simon - Moffi, Adams

Polska - Nigeria. Jan Urban zapowiada dużo zmian

Biało-Czerwoni w minioną niedzielę przegrali we Wrocławiu z Ukrainą 0:2. W drugiej połowie zagrali żenująco słabo. Jak będzie przeciwko Nigerii, która również nie awansowała na mundial? Nasi rywale wystąpią bez największych gwiazd. Po trudach sezonu odpoczywają już m.in. Victor Osimhen i Ademola Lookman.

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Trener Jan Urban już wcześniej zapowiedział, że liderzy jego reprezentacji - Robert Lewandowski i Piotr Zieliński - zaczną w wyjściowym składzie. Natomiast w trakcie zawodów zamierza przeprowadzić wiele zmian. - Było ich dużo w pierwszym spotkaniu i w drugim też tak będzie. To są mecze sparingowe i kiedy, jeśli nie teraz, próbować różnych rzeczy i dawać szansę piłkarzom? Z Ukrainą przeprowadziliśmy dziewięć zmian. To normalne w takich przypadkach - podkreślił selekcjoner.

Polska - Nigeria Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO?

Towarzyski mecz Polska - Nigeria zostanie rozegrany w środę 3 czerwca 2026. Początek meczu Polska - Nigeria o godzinie 20.45. Transmisja TV z meczu Polska - Nigeria na antenach TVP 1 oraz TVP Sport. Stream online na sport.tvp.pl

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