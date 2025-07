„To była perfekcja” - Jan Urban jasno wskazał najlepszą drużynę historii. „Nie wiem, czy można to przeskoczyć”

Od środowego wieczoru wiadomo już, że eliminacje do przyszłorocznego mundialu na stanowisku selekcjonera Biało-Czerwonych zakończy Jan Urban. Rozpoczął on już zresztą – wespół ze swym sztabem – przyglądanie się kandydatom do gry w kadrze. W weekend sam odwiedził parę stadionów ekstraklasowych (Poznań, Łódź, Zabrze), jego współpracownicy gościli na innych arenach. Jednocześnie w trakcie swych medialnych aktywności Jan Urban wskazał „drużynę idealną” w historii futbolu – niedościgniony wzór piłkarskiej maestrii.