Wzruszający list do kibiców od Nicoli Zalewskiego. Tak pożegnał się z Interem

Nicola Zalewski żegna się z Interem

Polski reprezentant trafił na Giuseppe Meazza w lutym. W drugiej części minionego sezonu wystąpił w 17 spotkaniach, notując asystę już w debiucie – w derbach Mediolanu przeciwko AC Milanowi – oraz zdobywając bramkę w meczu z Torino.

„Czy miasto, szatnia, zespół może stać się czyimś domem zaledwie w sześć miesięcy? Tak, Mediolan, Inter tym dla mnie był. Począwszy od przywitania mnie w pierwszych minutach, poprzez grę, dostępność każdego kolegi z drużyny, aż po troskę kapitana. Interu nie da się opisać słowami, żyłem nim.

Dziękuję każdemu z osobna, dawałem z siebie wszystko w każdej minucie, na każdej sesji treningowej. Zawsze.

Teraz rozpoczynam nową przygodę. Żegnajcie Nerazzurri. Dziękuję za wszystko” – napisał Zalewski na Instagramie.

Atalanta to trzeci klub w karierze 23-latka. Podopieczny Ivana Juricia przeszedł tam na zasadzie transferu definitywnego za 17 milionów euro. Podpisał kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2029 roku, z opcją przedłużenia nawet do końca sezonu 2030/2031.

Zalewski, mogący grać jako wahadłowy, skrzydłowy, a w Interze sprawdzany także na pozycji trequartisty (ofensywnego pomocnika) przez trenera Simone Inzaghiego, jest wychowankiem Romy. To właśnie w klubie ze stolicy, licząc również lata juniorskie, spędził ponad połowę swojego życia. W sezonie 2021/2022 przyczynił się do zdobycia przez Romę Ligi Konferencji Europy.

